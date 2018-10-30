﻿ Работники Оршанского мясокомбината жалуются на то, что им выдают зарплату купонами на продукты. 21.by
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Работники Оршанского мясокомбината жалуются на то, что им выдают зарплату купонами на продукты

31.10.2018 15:35 — Разное | Tut.by  
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В редакцию обратилась работница Оршанского мясоконсервного комбината. Она рассказала, что на предприятии зарплату частично выдают купонами в местный магазин. «Начальник отдела приходит с ведомостью, расписываешься и забираешь свои талоны», — объясняет женщина. FINANCE.TUT.BY узнал подробности истории.


Фото: из личного архива героя

Сотрудница мясокомбината (имя не указывается по просьбе героини) рассказывает, что схема выдачи сертификатов «добровольно-принудительная». Они полагаются всем работникам предприятия, кроме руководителей, количество купонов зависит от размера зарплаты.

— Начальник отдела приходит с ведомостью, расписываешься и забираешь свои талоны. Обычно у меня зарплата около 500 рублей на руки, в прошлом месяце были большие премиальные, получилось 750 рублей. От этой суммы высчитали 15 процентов, то есть 85 рублей.

Аналогичные ситуации на предприятии были уже раньше, отмечает женщина. По ее словам, талоны выдают не каждый месяц, но «периодически они появляются».

— Карточки-сертификаты во второй раз получаем, а до этого нам распечатывали лист бумаги, на котором ставили печати. Мы шли в магазин, набирали продуктов, продавцы вели учетность проданных товаров в своих журналах, а талоны отдавали уже в конце месяца.

Женщина также приложила фотографию этих купонов — на красных сертификатах указано, что их владелец может единовременно приобрести товар на 5 рублей в магазинах «Торговый дом «Орис». Этой торговой сети принадлежит несколько магазинов, и там продается не только продукция мясокомбината. Однако, по словам работницы, стоимость остальных продуктов не всегда самая выгодная.

— Здесь все продается с торговой надбавкой, и если цены мониторить, то некоторые товары выходят дороже, чем в другом магазине.

По ее словам, люди, которые работают на мясокомбинате, также могут получать свежие мясопродукты в счет зарплаты. Однако эта система уже добровольная — товары продаются без торговой наценки, поэтому некоторые работники пользуются выгодным приложением.

Руководство предприятия комментировать ситуацию отказалось. Первый заместитель директора мясокомбината Александр Толстуха лишь отметил:

— Все очень связано с частой сменой руководства на предприятии. Здесь выражено недовольство общее, напряженность есть в коллективе. Но это, наверное, бывает такое.

Ранее мы писали, что по общему правилу наниматель обязан выплачивать заработную плану сотрудникам в белорусских рублях. Замена денежной оплаты полностью или частично натуральной оплатой (например, продукцией собственного производства компании) допускается только с согласия работника.

Предложение нанимателя о выдаче зарплаты в натуральной или смешанной (натуральной и денежной) форме может быть как устным, так и письменным. А вот согласие работника на получение зарплаты в такой форме нанимателю целесообразно получить в письменной форме — во избежание конфликтных ситуаций в будущем.

Также правительством утвержден перечень товаров, которыми не может выплачиваться зарплата в натуральной форме. К ним в том числе относятся алкогольные напитки, табачные изделия и лекарства.

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В редакцию обратилась работница Оршанского мясоконсервного комбината. Она рассказала, что на предприятии зарплату частично выдают купонами в местный магазин....
 
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