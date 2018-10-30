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15-летняя школьница, которую шестой день разыскивает милиция, попросила ее не искать
Фото: ПСО "Ангел-Брест"
30 октября на
пала:
«Я не знаю, что за цирк устроили мои близкие. У меня действительно трудная ситуация», — говорилось в сообщении.
Фото: vk.com/id259125724
Девушка находится в розыске с 26 октября. Около 17.10 она ушла из дома в деревне Чернавчицы Брестского района. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Ранее она неоднократно уходила из дома.
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Шестой день правоохранители и поисковики продолжают поиски Татьяны Козловой.
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