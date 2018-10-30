15-летняя школьница, которую шестой день разыскивает милиция, попросила ее не искать



Фото: ПСО "Ангел-Брест"

пала:





Фото: vk.com/id259125724

30 октября надевушки в соцсети появился пост, в котором сообщалось, что она не проговорилось в сообщении.Девушка находится в розыске с 26 октября. Около 17.10 она ушла из дома в деревне Чернавчицы Брестского района. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Ранее она неоднократно уходила из дома.