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Стало известно, на сколько с нового года вырастут тарифы на коммуналку
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
— Подходы остаются прежними, в соответствии с поручениями главы государства мы расчет производим в рамках увеличения не больше 5 долларов, — уточнил Владимир Кухарев. — Тарифы будут повышены не более чем на 5 долларов.
Ранее правительство запланировало поддержание 100-процентного уровня возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления. При этом ожидается ежегодное снижение затрат коммунальниками на оказание ЖКУ как минимум на 5%. Такие задачи ставит правительство в программе действий до 2020 года.
Напомним, ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. В МАРТ позже пояснили, что на этот год запланирован выход на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии. При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.
Кроме того, правительство планирует совершенствовать тарифную политику в сфере энергоснабжения. В планах — оптимизировать уровни тарифов на электроэнергию и уменьшить издержки энергоснабжающих организаций. Расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях должен составить не больше 9,5% к концу 2020 года.
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с нового года подорожают не больше, чем на 5 долларов.
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