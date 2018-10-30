Доллар в седьмой раз подряд подорожал на белорусской бирже

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В частности, курс доллара подрос на 0,0018 рубля - до 2,1196 BYN/USD и оказался на максимуме за 19 дней.Курс евро упал на 0,0025 рубля - до 2,4065 BYN/EUR.Курс российского рубля подскочил на 0,0095 рубля - до 3,2308 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов 31 октября валютная корзина подорожала на 0,15%, а с начала недели уже на 0,41%.