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Девушка пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

31.10.2018 14:35 — Разное | UDF  
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Фото © Facebook/Yudy Pineda
При этом Юди признаётся, что несмотря на способ, каким она зарабатывает деньги, она продолжает ходить в церковь.

Монахиня, которая пробыла в монастыре восемь лет, кардинально изменила свою жизнь и решила стать порнозвездой. Юди Пинеда призналась, что священник всячески пытался отговорить её, но жительница Антиокии, Колумбия, проигнорировала его совет, сообщает Mirror.

Юди считает, что в порно нет ничего плохого, а её новая карьера является аристократичной и достойной. Она призналась, что каждый день наслаждается порнографией и мастурбацией, но, несмотря на это, всё равно ходит в церковь и посещает воскресную мессу.

Девушка пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

Фото © Facebook/Yudy Pineda

"Когда я училась в школе, к нам приходили монахини, и тогда я поняла, что хочу последовать их примеру".


Юди Пинеда


Девушка пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

Фото © Facebook/Yudy Pineda

Когда Юди было 10 лет, она ушла в монастырь и находилась там на протяжении восьми лет. Девушка чувствовала себя там счастливой, пока не влюбилась в религиозного учителя и не решила бросить свою затею.

Девушка пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

Фото © Facebook/Yudy Pineda

Тогда Юди переехала в другой город и устроилась в компанию Nestle, а затем встретила Хуана Бустоса. Мужчина набирал моделей для того, чтобы они раздевались перед веб-камерами. Девушка приняла участие в кастинге, и её сразу же приняли.

"Сначала я чувствовала себя некомфортно, но потом привыкла. Мне всё так же нравится ходить в церковь. Я никогда не пропускаю пятничные молитвы, субботние собрания или воскресную мессу".


Юди Пинеда

 
 
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