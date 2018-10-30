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Раскрыты баснословные доходы Ксении Собчак

31.10.2018 14:29 — Разное | UDF  
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Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Телеведущая Ксения Собчак входит в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд по версии американского журнала Forbes. Доходы звезды подсчитали российские СМИ.

Ксения Собчак заключает контракты с несколькими крупными компаниями: модными домами, элитными салонами красоты, дорогими брендами. Некоторые из них приглашают телеведущую на разовые мероприятия, а другие сотрудничают с ней на протяжении длительного времени. Известно, что стоимость одного контракта начинается от двух миллионов рублей.

В декабре Ксению начинают активно приглашать вести корпоративы – серьезные бизнесмены или небольшие фирмы. За один корпоратив Собчак в среднем может получить от 1,5 до 1,8 миллиона рублей, передает Teleprogramma.pro.

Работа на телевидении приносит звезде около трех миллионов рублей, а в печатных СМИ – один миллион. В социальных сетях Ксения регулярно публикует рекламные посты, за каждый из которых она получает от 450 тысяч рублей.


Собчак также вносит инвестиции в ценные бумаги. За последние шесть лет она заработала таким способом 403 миллиона рублей. Гонорары она перечисляет в банк или вкладывает в недвижимость: две квартиры и восемь нежилых помещений в Москве и дом в Подмосковье.

По данным журнала Forbes, за год телеведущая заработала 91 миллион рублей. Сама Ксения признается, что все деньги она зарабатывает "тяжелым трудом", который видят все.

 
 
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Телеведущая Ксения Собчак входит в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд.
 
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