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Как "задрыпанный" БРСМ подставил Лукашенко

31.10.2018 14:23 — Разное | UDF  
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Это называется «звезды совпали». Видео, где учеников угрозами заставляют вступать в БРСМ, стало вишенкой на идеологическом торте. Буквально день назад глава государства вещал о добровольности членства в организации и требовал не тащить туда силой — и вот тебе на!

А ведь так все хорошо начиналось! Накануне, встречаясь с активом БРСМ, Александр Лукашенко вовсю расхваливал организацию.

— Вы сделали правильный выбор, пополнив ряды нашей молодежной организации, — обращался глава Беларуси к торжественно восседавшим членам и их идеологам.

При этом официальный лидер особо подчеркнул, что самое главное на этом пути — отсутствие всякого формализма и принуждения:

— Не надо никого силой тащить в организацию. Это будет даже не столь важно: в организации наша молодежь или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась вне. А для того, чтобы за вами пошли, надо жить той жизнью, которой живет сегодня молодежь. Если вы отгородились от молодежи какой-то непроходимой стеной, грош вам цена, вы просто угробите будущее молодежной организации.

Но, судя по всему, будущее молодежной организации кто-то решил угробить окончательно и бесповоротно. По крайней мере, об этом можно судить по видео, которое сняли ученики одной из минских гимназий. На нем отчетливо слышно, как школьников угрозами загоняют в БРСМ, пугая отчислением и дальнейшей невозможностью поступить.

«Досидите до 9-го класса и уходит! Уходите и не приходите сюда больше — не надо мне! Пойдите лучше в другие учебные заведения и попробуйте без членского билета там посидеть. Я посмотрю, в какие вы училища поступите без билета. А в этом году всё серьёзно было. И в следующем, когда вы будете поступать, ещё похлеще будет», — угрожает педагог.

И даже пытается воззвать к патриотизму и любви к президенту:

«Антисоветчина какая-то, антибеларушчына какая-то. Вы не поддерживает политику президента нашего, стало быть?»

Правда, очень скоро из разговора выяснилось, что главная цель администрации – количество членов. Причем, взрослый даже готов из собственного кармана платить за школьников членские взносы, только бы дети вступили в организацию.

«Позор! По всем показателям первые места на всех олимпиадах, на всех конкурсах, на тебе! БРСМ этот задрыпанный не можем сделать. Да что же это за отношение такое! Дети, подумайте, пожалуйста! Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихонько — никто вас трогать не будет. Опять со своего кармана достану — я, Анна Николаевна — и заплатим эти членские взносы».

Кажется, что в этом отчаянном монологе буквально всё, о чем так печется Лукашенко: и необычайное уважение к самой организации, и принцип добровольного членства, и неформальный подход, и те самые передовые идеи и мысли.

Даже интересно, кто в этой ситуации в итоге понесет наказание: школьники, которые осмелились рассказать всю правду о «самой массовой и авторитетной молодежной организации» или педагоги и идеологи, которые так подставили Лукашенко?

Но больше всего интересно будет ли Александр Григорьевич и дальше делать вид, что не замечает всего этого очковтирательства, продолжая вбухивать государственные средства на «задрыпанную» организацию или все же найдет им более нужное применение?

 
 
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Видео, где учеников угрозами заставляют вступать в БРСМ, стало вишенкой на идеологическом торте.
 
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