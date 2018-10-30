



А ведь так все хорошо начиналось! Накануне, встречаясь с активом БРСМ,вовсю расхваливал организацию.обращался глава Беларуси к торжественно восседавшим членам и их идеологам.При этом официальный лидер особо подчеркнул, что самое главное на этом пути — отсутствие всякого формализма и принуждения:Но, судя по всему, будущее молодежной организации кто-то решил угробить окончательно и бесповоротно. По крайней мере, об этом можно судить по видео, которое сняли ученики одной из минских гимназий. На нем отчетливо слышно, как школьников угрозами загоняют в БРСМ, пугая отчислением и дальнейшей невозможностью поступить.— угрожает педагог.И даже пытается воззвать к патриотизму и любви к президенту:Правда, очень скоро из разговора выяснилось, что главная цель администрации – количество членов. Причем, взрослый даже готов из собственного кармана платить за школьников членские взносы, только бы дети вступили в организацию.Кажется, что в этом отчаянном монологе буквально всё, о чем так печется Лукашенко: и необычайное уважение к самой организации, и принцип добровольного членства, и неформальный подход, и те самые передовые идеи и мысли.Даже интересно, кто в этой ситуации в итоге понесет наказание: школьники, которые осмелились рассказать всю правду о «самой массовой и авторитетной молодежной организации» или педагоги и идеологи, которые так подставили Лукашенко?Но больше всего интересно будет ли Александр Григорьевич и дальше делать вид, что не замечает всего этого очковтирательства, продолжая вбухивать государственные средства на «задрыпанную» организацию или все же найдет им более нужное применение?