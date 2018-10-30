Трудятся внучки уже третий год. Вначале получали по 350-400 рублей и мечтали о лучшем.
Но вот пришел август 2018 года, и девочки получили по 280 рублей. Не только им, всем рабочим «повысили» зарплату.
А. Маркович, п. Чисть
|
«Вначале получали по 350-400 рублей, а в августе получили по 280»
31.10.2018 15:48 — Разное | Аргументы и факты
Трудятся внучки уже третий год. Вначале получали по 350-400 рублей и мечтали о лучшем.
Но вот пришел август 2018 года, и девочки получили по 280 рублей. Не только им, всем рабочим «повысили» зарплату.
А. Маркович, п. Чисть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нахожусь под впечатлением от статьи в №41 «АиФ» «Доходы выросли», в которой вы просите рассказать, увеличились ли зарплаты за минувший год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)