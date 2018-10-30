«Вначале получали по 350-400 рублей, а в августе получили по 280»

Трудятся внучки уже третий год. Вначале получали по 350-400 рублей и мечтали о лучшем.

Но вот пришел август 2018 года, и девочки получили по 280 рублей. Не только им, всем рабочим «повысили» зарплату.

А. Маркович, п. Чисть