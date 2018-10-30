Фото из альбома. Специалисты-энергетики

1954 год, когда мы начали учебу, был переломным для энергетического факультета Белорусского политехнического института. Республика готовилась к пуску Василевичской ГРЭС, ожидалось начало сплошной электрификации. Нужны были специалисты-энергетики. Вот почему в 1954 году на энергофаке произошел резкий рост количества студентов. Было образовано сразу 40 учебных групп. В следующем году нашему выпуску исполнится 60 лет. Передаю привет всем однокашникам! Адрес в редакции.

Георгий Иванович Василевский, Гомель