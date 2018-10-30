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«Юность» проиграла «Шахтёру» в хоккейной экстралиге
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Центральный матч тура прошел в Минске, на льду «Чижовка-Арены» «Юность» встречалась с «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начало поединка выдалось многообещающим для хозяев площадки.
На третьей минуте счет открыл форвард красно-синих Эдуард Гринь. Но «горняки» во втором периоде забросили дважды и «Юность» лишь в концовке встречи ушла от поражения. В овертайме голов не случилось. А в серии послематчевых бросков удачливее были игроки «Шахтера».
Из остальных результатов выделим победу жлобинского «Металлурга» над «Гомелем». Правда, в серии буллитов «Неман» в областном дерби обыграл «Лиду». А «Динамо-Молодечно» расправилось со сборной U-20.
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Центральный матч тура прошел в Минске, на льду «Чижовка-Арены» «Юность» встречалась...
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