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Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии
Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейшее за десятилетие наводнение нанесло огромный урон популярной среди туристов Венеции. От большой воды пострадал мозаичный пол в соборе Святого Марка, а также византийские двери, мрамор и колонны.
Из-за подтопления двух доков в порту Савоны, где находились автомобили, произошло короткое замыкание, вызвавшее масштабный пожар.
Уничтожены несколько тысяч машин. Производители оливкового масла в Лигурии подсчитали, что треть урожая будет потеряна из-за шторма. В ликвидации последствий непогоды по всей Италии участвуют более 6 тысяч человек.
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Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшее за десятилетие наводнение...
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