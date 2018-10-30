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Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

31.10.2018 15:38 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

Сильнейшее за десятилетие наводнение нанесло огромный урон популярной среди туристов Венеции. От большой воды пострадал мозаичный пол в соборе Святого Марка, а также византийские двери, мрамор и колонны.

Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

Из-за подтопления двух доков в порту Савоны, где находились автомобили, произошло короткое замыкание, вызвавшее масштабный пожар.

Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

Уничтожены несколько тысяч машин. Производители оливкового масла в Лигурии подсчитали, что треть урожая будет потеряна из-за шторма. В ликвидации последствий непогоды по всей Италии участвуют более 6 тысяч человек.

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Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

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Теги: Минск
 
 
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Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Сильнейшее за десятилетие наводнение...
 
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