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Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

31.10.2018 15:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лидия Морозова и Шуко Аояма стартовали в парном разряде теннисного турнира «Элит Трофи» в Чжухае, состязания считаются малым итоговым турниром года WТА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Белорусско-японский тандем в первом матче встретился с румынско-польской парой Бузарнеску-Росольска и уверенно выиграл 6:3, 6:2. Напомним, в одиночном разряде в Чжухае также выступает наша Арина Соболенко.

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Новости Беларуси. Лидия Морозова и Шуко Аояма стартовали в парном разряде теннисного турнира «Элит Трофи» в Чжухае, состязания считаются малым итоговым турниром...
 
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