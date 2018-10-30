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Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане

31.10.2018 15:29 — Разное | СТВ  
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Новости Афганистана. Это произошло в провинции Фарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане

На борту находились 25 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции. Все они погибли. Точные причины крушения пока не установлены. По некоторой информации, ответственность за случившееся взяли на себя боевики террористической организации. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане

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Новости Афганистана. Это произошло в провинции Фарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На борту находились 25 человек, включая военных чиновников и...
 
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