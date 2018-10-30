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4-кратный олимпийский чемпион: Я бы стер границу между Россией и Беларусью и в центре посадил Лукашенко

31.10.2018 15:51 — Разное | Tut.by  
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в большом интервью Tribuna.com рассказал о своем отношении к Александру Лукашенко.


Александр Тихонов. Фото: Reuters

— Если бы была моя воля, я бы на карте стер границу между Россией и Беларусью, обнес бы все китайской стеной и в центре посадил бы Лукашенко.

Обратите внимание, Александр Григорьевич без конспектов говорит о том, что происходит в любой области и в любом районе Беларуси. А в России говорят то, чего нет, чего в природе не существует. Твердят, что зарплата повышается, уровень жизни растет, а все на самом деле падает. Президента вакуумом окружили, и он ничего не знает.

Посмотрите, сколько у вас строится объектов. Холодильник — белорусский, телевизор, двери, замки — тоже. В России же ничего нет.

— Но где вы увидите в Европе, чтобы президент руководил страной 24 года? Разве это нормально?

— Абсолютно нормально. В Германии Ангела Меркель будет руководить страной как минимум 16 лет. В России был Горбачев, потом пришел Ельцин. Один болтун, второй выпить любил. Скажите, пожалуйста, что при них в лучшую сторону изменилось в стране? А Беларусь потихоньку растет, развивается. Жилье строится не только в Минске, но и в других городах.

Съездите в МГУ. Посмотрите состояние общежитий этого университета и сравните с сельхозакадемией в Горках. Да там просто рабочая общага в сравнении с академией!

Пенсионеры в России загибаются, дорог нет. Есть только полезные ископаемые — больше ничего. Здесь их нет, но жизненные условия улучшаются и улучшаются, — сказал Тихонов.

 
Теги: Минск
 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем отношении к Александру Лукашенко.
 
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