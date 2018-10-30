Белорусской одежды нет, и поддельные документы. Какие нарушения находят в азиатских магазинах

Магазины с товарами по низким ценам, или, как они их называют, азиатские, которые открываются по всей стране, сейчас на слуху. Белорусские ипэшники просят защиты у властей от конкурентов, которые, по их мнению, занижают выручку, как следствие, недоплачивают налоги, не имеют необходимых документов на товар. Власти подтверждают — нарушения у продавцов из Средней Азии действительно есть, и не все товары, которые здесь продаются, безопасны. При этом покупателей в магазинах с дешевым товаром из Средней Азии хватает .

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как чиновники проводят мониторинги магазинов с низкими ценами, какие нарушения находят проверяющие, а также что думают про торговцев из Средней Азии покупатели.





Власти могут внести изменения в указ № 510, который предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Напомним, большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.

«То, что фабричное, мне не по карману»

В этот раз проверяющие устроили мониторинги в 23 магазинах в 7 городах. При этом нарушения нашли во всех торговых объектах. Мы вместе с начальником управления контроля и расследований главного управления МАРТ по Минской области Александром Кульбакиным отправились в Молодечно.

В городе работают 3 азиатских магазина. По документам они, как правило, оформлены на белорусов, но собственниками, как часто бывает, являются представители азиатских национальностей. К примеру, в том магазине, куда мы ехали, хозяин по национальности узбек, а бизнес оформлен на жену — белоруску.





Уже с порога магазина с товарами из Средней Азии в Молодечно ощущается запах клея и прочей химии, характерной для одежды, обуви и галантереи низкого качества. В довольно большом помещении все заставлено стойками с товаром, между ними — узенькие проходы. Джинсы, пиджаки, рубашки, блузки, байки и другие предметы гардероба висят в два яруса. В конце торгового зала виднеются полки с обувью.

Для утра рабочего дня покупателей в магазине довольно много. Люди перебирают разноцветное белье с рюшами и кружевами, лежащее на стеллажах, рассматривают ночные сорочки, изучают сумки из кожзама.

Покупателей в магазине становится все больше. Большая часть из них — пенсионеры. Время от времени в кассу выстраивается очередь из 4−5 человек. Самый ходовой товар, по нашим наблюдениям, — белье и носки.

Что почем в «азиатском» магазине? Пара носков здесь стоит 60 копеек, бюстгальтер — от 3 до 8 рублей. Зимнюю куртку в этом магазине можно купить за 65 рублей, джинсы за 20−25, байки — 25−30, мужские рубашки — 25−29, и на них еще скидка 40%.

— Качество вас устраивает? — интересуюсь у покупательницы, которая выбирала бюстгальтер.

— Сносное качество, — ответила женщина. — То, что фабричное, мне не по карману. В универмаге один бюстгальтер стоит от 20 рублей, а у меня зарплата до 500 недотягивает. Так я лучше куплю здесь два по 5 рублей, поношу и еще два по 5 куплю, чем один на все случаи жизни.





Мужчина в очереди стоит с несколькими парами носков.

— Я сюда хожу не только из-за цен, но и потому, что магазин возле дома. Носки здесь покупаю, они нормально носятся, — рассказывает мужчина.

Проверяющие: «Белорусские носки и не могут быть дешевле импортных, в цену заложены затраты на маркировку»

Продавцы, узнав, что к ним пришли проверяющие, засуетились. К проверяющим вышли руководитель магазина и его супруга. Первое, на что обратили внимание проверяющие, на вывеске на входных дверях не указано название юрлица, которому принадлежит торговый объект, а также не прописан режим работы магазина.





В «уголке потребителя» проверяющие также не нашли нужную информации: правил продажи, ассортиментного перечня товаров — это документ, где перечислены все виды товаров, которые постоянно должны быть в продаже в магазине.





Книга замечаний и предложений была, но велась неверно. Жалоб в ней было около 30. Кто-то пожаловался на «вежливость» продавцов, кто-то на то, что ему скидку на обувь неправильно посчитали. Одна женщина пожаловалась, что ей не поменяли джинсы, которые растянулись после месяца носки и стали велики.

— Мы на все жалобы отвечаем письменно и в положенный срок, — заверила продавец и показала извещения о доставке писем по нужным адресам.

— Но копии ответов должны храниться вместе с книгой замечаний и предложений, — уточнил представитель МАРТ.

Проверяющие отправились осматривать товар. Оказалось, что на некоторых вещах не было маркировки с обязательной информацией.

— На ценниках не были указаны наименование товара и страна его происхождения. Маркировка товаров — зонтов, рюкзаков, детских игрушек, перчаток, носков и так далее также не содержит ни на русском, ни на белорусском языке информацию о его наименовании, дате изготовления, наименовании и месте нахождения производителя, а также импортера, и другую предусмотренную техническими регламентами информацию. Если это, к примеру, одежда, то должен быть указан состав сырья, из которого она сделана, — пояснил представитель МАРТ.

— Мы просто не успели промаркировать игрушки и зонты, — стали оправдываться продавцы. — Их же только выложили. А каждую пару носков промаркировать вообще нереально.

— Белорусам реально, а вам нереально, — заметила проверяющая из Госстандарта.

Одна из продавцов возразила на это:

— Но они 100 пар привезут, по 10 объектам раскидают, цену 3 рубля поставят и продают их больше месяца. Потому что за такие деньги никто не покупает. Поэтому им реально. — А у нас такой оборот!

— Вот поэтому белорусские носки и не могут быть дешевле импортных, потому что в цену товаров отечественного производства уже заложены затраты на маркировку продукции, что увеличивает ее себестоимость, — заключила специалист из Госстандарта.

«Мы хотели закупить белорусскую одежду, но она сильно отличается по цене»

Проверяющие поинтересовались, есть ли в магазине товар белорусского производства.

— Если вы продаете куртки, обувь, то их должно быть по 1−2 разновидности товара — это зависит от торговой площади магазина — отечественного производства, — пояснил Александр Кульбакин.

— Мы хотели закупить белорусскую одежду, даже ездили в Гродно посмотреть, что предлагают. Но она очень отличается по цене от той, что мы здесь продаем, — пояснил хозяин магазина. — И по 1−2 единицы никто из белорусских производителей не продает.





В этот момент в магазин зашла пожилая женщина, говорит, «две пары тапочек вчера купила, надела одну, посидела, а обувь ноги сжимает, не могу носить». Попросила принять обе пары без чека. Пенсионерку отвели в обувной отдел и дальше вопрос решался там.





Проверяющие под расписку вручили рекомендации владельцам магазина и сказали за 10 дней устранить все нарушения.

— Привлекать к ответственности мы вас на первый раз не будем. Но если повторно найдем эти же нарушения, привлечем, — предупредил Александр Кульбакин. — Можно получить штраф до 10 базовых.

— Вы и ипэшников, которые на нас постоянно жалуются, тоже проверьте, — говорит хозяйка магазина. — У них все те же самые нарушения.





К слову, замечания МАРТ — это еще не все вопросы к продавцам товаров из Средней Азии. Госстандарт отобрал товар, на который в течение суток максимум владельцы должны предоставить сертификаты соответствия. Во время прошлого мониторинга магазин получил запрет на продажу детской одежды, потому что на нее не было сертификатов.

— Претензии наших ипэшников в принципе понятны. Азиаты закупают товары через свою сеть, как они говорят, у брата. Могут взять товар без предоплаты, продать его и только потом вернуть деньги. Азиаты в этом плане очень поддерживают друг друга. А наш белорус едет за товаром в Москву, ему нужно везти с собой свои деньги. Покупают они у россиян, а россияне — зачастую у тех же азиатов. Поэтому товары для белорусов обходятся дороже, потому что закупаются через посредника, — поясняют проверяющие.

Чиновники говорят, что и у наших ипэшников, и у азиатов товар практически одинаковый,

но разница в цене, к примеру, на перчатки доходит до 3 рублей.





— Наш индивидуальный предприниматель-белорус покупает товар для своего одного магазина, а у азиатов их сеть — 6−7 магазинов. Поэтому они закупают товар большими партиями и с минимальной торговой надбавкой и быстро его реализуют через сеть, — говорит Александр Кульбакин.

Проверяющие говорят, что и наши предприниматели, и азиаты должны иметь все необходимые документы на товар.

— Сертификаты на товар — это отдельная тема. Азиаты приносят огромную стопку, и ищи сам то, что тебе нужно, — рассказывает представитель Госстандарта. — Сертификаты им выдают в России, к ним приложения на трех листах мелким шрифтом, туда вписывают какие угодно наименования товара. А сколько поддельных документов. У белорусов сертификаты проходят идентификацию.





Специалист из Госстандарта говорит, что на товарах в азиатских магазинах часто нет вшивных ярлыков, поэтому идентифицировать их невозможно.

— Нашла сегодня куртку с двумя бирками, то есть получается, что у одной вещи два производителя. Когда вшивного ярлыка нет, на вещь можно повесить все что угодно.

Второй магазин, в который мы пришли, по площади оказался гораздо больше первого. Едкий химический запах присутствовал и здесь, особенно в обувном отделе. В ассортименте, казалось, есть все: подушки, одеяла, постельное белье, детские игрушки, шапки, сумки, халаты и многое другое. Людей в магазине просто тьма. Без покупок почти никто не уходит.

Директор магазина оказалась на месте.





Несмотря на большую площадь, нарушений здесь оказалось меньше, чем в предыдущем магазине. Все товары, даже мелкие игрушки, были промаркированы. Исключением стали только носки.

— А почему у вас нет платежного терминала для оплаты банковскими картами? — поинтересовался проверяющий из МАРТ.

— Мы давно уже подали заявку в банк, но по каким-то техническим причинам они нам его пока не предоставили, — ответила директор и показала подтверждающий документ.





Белорусского товара здесь тоже не оказалось. Зато был сам ассортиментный перечень.

Этому магазину тоже выдали рекомендации устранить все недостатки до конца месяца. Директор обещала все исправить и проинформировать МАРТ. Правда, просила дать немного больше времени на устранение найденных нарушений.

Предприниматель: «Нужно брать с них пример, крутиться, а не жаловаться»

Зашли мы и на один из местных вещевых рынков, чтобы посмотреть, как там идет торговля. Покупателей здесь немного. У предпринимателей разное мнение насчет конкурентов с товаром из Средней Азии.

— Людей в последнее время на рынке убавилось, никакой торговли, — рассказывает женщина, продающая обувь и сумки. — У нас в городе нездоровая конкуренция с азиатскими магазинами. Было два. Летом открылся еще один большой магазин. Таких цен, по которым они товар продают, даже на закупке нет. У них перчатки по 3 рубля, а у нас такая закупочная цена. Продаю такие же по 4,5 рубля. А у других и по 7 рублей есть. И я стою со всем пакетом документов, оплаченными налогами, арендой.

Женщина говорит, что работы в городе не найти, потому что нет никакого производства. Поэтому либо в торговлю идти, либо в Минске устраиваться и ездить.

— Кроме рынков и магазинов, в городе ничего нет. Люди выживают как могут. А как закрыться, куда идти? В городе работы нет. Только если ехать в Минск. А как на 8 часов уезжать в другой город, если у тебя, к примеру, дети маленькие? — продолжает продавец.

По словам женщины, на рынке ипэшников тоже все время проверяют.

— Нам тоже говорят маркировать товар, нужно, чтобы все этикетки были. Видите, у меня есть. Адрес производителя, страна происхождения, состав ткани, цена — все прописано. Белорусский товар тоже требуют, но у меня его нет. Потому что торгую сумками и обувью, а белорусская обувь — кожаная. А продавать кожу на улице нельзя, только в закрытых павильонах, — говорит продавец. — Но у других продавцов белорусский товар есть. Одна женщина продает и трикотаж, и носки белорусские.





Позже Александр Кульбакин уточнил, что никаких ограничений по продаже кожаной обуви нет.

Продавцы на рынке говорят, что отечественный товар закупать неудобно, потому что его продают только большими партиями.

— У меня есть гродненские блузки, — демонстрирует товар продавец с соседнего ряда. — Они очень дорогие. Если российская блузка на закупке 25 рублей, то наша — не меньше 45 рублей. Но иногда их тоже у нас берут.





— Да, покупателей стало меньше, — констатировала еще одна продавец. — Но из-за азиатских магазинов или нет, утверждать не буду. Цены у нас примерно такие же, как у них, вроде. Я в те магазины только один раз заходила.

Но такого мнения придерживаются не все предприниматели.

— Думаю, что у нас покупателей становится меньше не из-за азиатских магазинов, — возразил мужчина из соседнего роллета, но он торгует не одеждой. — Просто рынок изживает себя. Теперь люди больше ходят в магазины и торговые центры. Конкуренция. Как говорится, выживает сильнейший. Если азиаты придумали, как сюда товар ввозить, продавать по низкой цене, — это им только плюс. Белорусским ипэшникам нужно брать с них пример, крутиться, а не жаловаться и просить власти запретить и наказать тех, кто предлагает покупателям более выгодные цены, чем они.

ИП говорят, что за последние пару лет на их рынке закрылось «довольно много продавцов».