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Белорусской одежды нет, и поддельные документы. Какие нарушения находят в азиатских магазинах
Магазины с товарами по низким ценам, или, как они их называют, азиатские, которые открываются по всей стране, сейчас на слуху. Белорусские ипэшники
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как чиновники проводят мониторинги магазинов с низкими ценами, какие нарушения находят проверяющие, а также что думают про торговцев из Средней Азии покупатели.
«То, что фабричное, мне не по карману»
В этот раз проверяющие
В городе работают 3 азиатских магазина. По документам они, как правило, оформлены на белорусов, но собственниками, как часто бывает, являются представители азиатских национальностей. К примеру, в том магазине, куда мы ехали, хозяин по национальности узбек, а бизнес оформлен на жену — белоруску.
Уже с порога магазина с товарами из Средней Азии в Молодечно ощущается запах клея и прочей химии, характерной для одежды, обуви и галантереи низкого качества. В довольно большом помещении все заставлено стойками с товаром, между ними — узенькие проходы. Джинсы, пиджаки, рубашки, блузки, байки и другие предметы гардероба висят в два яруса. В конце торгового зала виднеются полки с обувью.
Для утра рабочего дня покупателей в магазине довольно много. Люди перебирают разноцветное белье с рюшами и кружевами, лежащее на стеллажах, рассматривают ночные сорочки, изучают сумки из кожзама.
Покупателей в магазине становится все больше. Большая часть из них — пенсионеры. Время от времени в кассу выстраивается очередь из 4−5 человек. Самый ходовой товар, по нашим наблюдениям, — белье и носки.
— Качество вас устраивает? — интересуюсь у покупательницы, которая выбирала бюстгальтер.
— Сносное качество, — ответила женщина. — То, что фабричное, мне не по карману. В универмаге один бюстгальтер стоит от 20 рублей, а у меня зарплата до 500 недотягивает. Так я лучше куплю здесь два по 5 рублей, поношу и еще два по 5 куплю, чем один на все случаи жизни.
Мужчина в очереди стоит с несколькими парами носков.
— Я сюда хожу не только из-за цен, но и потому, что магазин возле дома. Носки здесь покупаю, они нормально носятся, — рассказывает мужчина.
Проверяющие: «Белорусские носки и не могут быть дешевле импортных, в цену заложены затраты на маркировку»
Продавцы, узнав, что к ним пришли проверяющие, засуетились. К проверяющим вышли руководитель магазина и его супруга. Первое, на что обратили внимание проверяющие, на вывеске на входных дверях не указано название юрлица, которому принадлежит торговый объект, а также не прописан режим работы магазина.
В «уголке потребителя» проверяющие также не нашли нужную информации: правил продажи, ассортиментного перечня товаров — это документ, где перечислены все виды товаров, которые постоянно должны быть в продаже в магазине.
Книга замечаний и предложений была, но велась неверно. Жалоб в ней было около 30. Кто-то пожаловался на «вежливость» продавцов, кто-то на то, что ему скидку на обувь неправильно посчитали. Одна женщина пожаловалась, что ей не поменяли джинсы, которые растянулись после месяца носки и стали велики.
— Мы на все жалобы отвечаем письменно и в положенный срок, — заверила продавец и показала извещения о доставке писем по нужным адресам.
— Но копии ответов должны храниться вместе с книгой замечаний и предложений, — уточнил представитель МАРТ.
Проверяющие отправились осматривать товар. Оказалось, что на некоторых вещах не было маркировки с обязательной информацией.
— На ценниках не были указаны наименование товара и страна его происхождения. Маркировка товаров — зонтов, рюкзаков, детских игрушек, перчаток, носков и так далее также не содержит ни на русском, ни на белорусском языке информацию о его наименовании, дате изготовления, наименовании и месте нахождения производителя, а также импортера, и другую предусмотренную техническими регламентами информацию. Если это, к примеру, одежда, то должен быть указан состав сырья, из которого она сделана, — пояснил представитель МАРТ.
— Мы просто не успели промаркировать игрушки и зонты, — стали оправдываться продавцы. — Их же только выложили. А каждую пару носков промаркировать вообще нереально.
— Белорусам реально, а вам нереально, — заметила проверяющая из Госстандарта.
Одна из продавцов возразила на это:
— Но они 100 пар привезут, по 10 объектам раскидают, цену 3 рубля поставят и продают их больше месяца. Потому что за такие деньги никто не покупает. Поэтому им реально. — А у нас такой оборот!
— Вот поэтому белорусские носки и не могут быть дешевле импортных, потому что в цену товаров отечественного производства уже заложены затраты на маркировку продукции, что увеличивает ее себестоимость, — заключила специалист из Госстандарта.
«Мы хотели закупить белорусскую одежду, но она сильно отличается по цене»
Проверяющие поинтересовались, есть ли в магазине товар белорусского производства.
— Если вы продаете куртки, обувь, то их должно быть по 1−2 разновидности товара — это зависит от торговой площади магазина — отечественного производства, — пояснил Александр Кульбакин.
— Мы хотели закупить белорусскую одежду, даже ездили в Гродно посмотреть, что предлагают. Но она очень отличается по цене от той, что мы здесь продаем, — пояснил хозяин магазина. — И по 1−2 единицы никто из белорусских производителей не продает.
В этот момент в магазин зашла пожилая женщина, говорит, «две пары тапочек вчера купила, надела одну, посидела, а обувь ноги сжимает, не могу носить». Попросила принять обе пары без чека. Пенсионерку отвели в обувной отдел и дальше вопрос решался там.
Проверяющие под расписку вручили рекомендации владельцам магазина и сказали за 10 дней устранить все нарушения.
— Привлекать к ответственности мы вас на первый раз не будем. Но если повторно найдем эти же нарушения, привлечем, — предупредил Александр Кульбакин. — Можно получить штраф до 10 базовых.
— Вы и ипэшников, которые на нас постоянно жалуются, тоже проверьте, — говорит хозяйка магазина. — У них все те же самые нарушения.
К слову, замечания МАРТ — это еще не все вопросы к продавцам товаров из Средней Азии. Госстандарт отобрал товар, на который в течение суток максимум владельцы должны предоставить сертификаты соответствия. Во время прошлого мониторинга магазин получил запрет на продажу детской одежды, потому что на нее не было сертификатов.
— Претензии наших ипэшников в принципе понятны. Азиаты закупают товары через свою сеть, как они говорят, у брата. Могут взять товар без предоплаты, продать его и только потом вернуть деньги. Азиаты в этом плане очень поддерживают друг друга. А наш белорус едет за товаром в Москву, ему нужно везти с собой свои деньги. Покупают они у россиян, а россияне — зачастую у тех же азиатов. Поэтому товары для белорусов обходятся дороже, потому что закупаются через посредника, — поясняют проверяющие.
Чиновники говорят, что и у наших ипэшников, и у азиатов товар практически одинаковый,
— Наш индивидуальный предприниматель-белорус покупает товар для своего одного магазина, а у азиатов их сеть — 6−7 магазинов. Поэтому они закупают товар большими партиями и с минимальной торговой надбавкой и быстро его реализуют через сеть, — говорит Александр Кульбакин.
Проверяющие говорят, что и наши предприниматели, и азиаты должны иметь все необходимые документы на товар.
— Сертификаты на товар — это отдельная тема. Азиаты приносят огромную стопку, и ищи сам то, что тебе нужно, — рассказывает представитель Госстандарта. — Сертификаты им выдают в России, к ним приложения на трех листах мелким шрифтом, туда вписывают какие угодно наименования товара. А сколько поддельных документов. У белорусов сертификаты проходят идентификацию.
Специалист из Госстандарта говорит, что на товарах в азиатских магазинах часто нет вшивных ярлыков, поэтому идентифицировать их невозможно.
— Нашла сегодня куртку с двумя бирками, то есть получается, что у одной вещи два производителя. Когда вшивного ярлыка нет, на вещь можно повесить все что угодно.
Второй магазин, в который мы пришли, по площади оказался гораздо больше первого. Едкий химический запах присутствовал и здесь, особенно в обувном отделе. В ассортименте, казалось, есть все: подушки, одеяла, постельное белье, детские игрушки, шапки, сумки, халаты и многое другое. Людей в магазине просто тьма. Без покупок почти никто не уходит.
Директор магазина оказалась на месте.
Несмотря на большую площадь, нарушений здесь оказалось меньше, чем в предыдущем магазине. Все товары, даже мелкие игрушки, были промаркированы. Исключением стали только носки.
— А почему у вас нет платежного терминала для оплаты банковскими картами? — поинтересовался проверяющий из МАРТ.
— Мы давно уже подали заявку в банк, но по каким-то техническим причинам они нам его пока не предоставили, — ответила директор и показала подтверждающий документ.
Белорусского товара здесь тоже не оказалось. Зато был сам ассортиментный перечень.
Этому магазину тоже выдали рекомендации устранить все недостатки до конца месяца. Директор обещала все исправить и проинформировать МАРТ. Правда, просила дать немного больше времени на устранение найденных нарушений.
Предприниматель: «Нужно брать с них пример, крутиться, а не жаловаться»
Зашли мы и на один из местных вещевых рынков, чтобы посмотреть, как там идет торговля. Покупателей здесь немного. У предпринимателей разное мнение насчет конкурентов с товаром из Средней Азии.
— Людей в последнее время на рынке убавилось, никакой торговли, — рассказывает женщина, продающая обувь и сумки. — У нас в городе нездоровая конкуренция с азиатскими магазинами. Было два. Летом открылся еще один большой магазин. Таких цен, по которым они товар продают, даже на закупке нет. У них перчатки по 3 рубля, а у нас такая закупочная цена. Продаю такие же по 4,5 рубля. А у других и по 7 рублей есть. И я стою со всем пакетом документов, оплаченными налогами, арендой.
Женщина говорит, что работы в городе не найти, потому что нет никакого производства. Поэтому либо в торговлю идти, либо в Минске устраиваться и ездить.
— Кроме рынков и магазинов, в городе ничего нет. Люди выживают как могут. А как закрыться, куда идти? В городе работы нет. Только если ехать в Минск. А как на 8 часов уезжать в другой город, если у тебя, к примеру, дети маленькие? — продолжает продавец.
По словам женщины, на рынке ипэшников тоже все время проверяют.
— Нам тоже говорят маркировать товар, нужно, чтобы все этикетки были. Видите, у меня есть. Адрес производителя, страна происхождения, состав ткани, цена — все прописано. Белорусский товар тоже требуют, но у меня его нет. Потому что торгую сумками и обувью, а белорусская обувь — кожаная. А продавать кожу на улице нельзя, только в закрытых павильонах, — говорит продавец. — Но у других продавцов белорусский товар есть. Одна женщина продает и трикотаж, и носки белорусские.
Позже Александр Кульбакин уточнил, что никаких ограничений по продаже кожаной обуви нет.
Продавцы на рынке говорят, что отечественный товар закупать неудобно, потому что его продают только большими партиями.
— У меня есть гродненские блузки, — демонстрирует товар продавец с соседнего ряда. — Они очень дорогие. Если российская блузка на закупке 25 рублей, то наша — не меньше 45 рублей. Но иногда их тоже у нас берут.
— Да, покупателей стало меньше, — констатировала еще одна продавец. — Но из-за азиатских магазинов или нет, утверждать не буду. Цены у нас примерно такие же, как у них, вроде. Я в те магазины только один раз заходила.
Но такого мнения придерживаются не все предприниматели.
— Думаю, что у нас покупателей становится меньше не из-за азиатских магазинов, — возразил мужчина из соседнего роллета, но он торгует не одеждой. — Просто рынок изживает себя. Теперь люди больше ходят в магазины и торговые центры. Конкуренция. Как говорится, выживает сильнейший. Если азиаты придумали, как сюда товар ввозить, продавать по низкой цене, — это им только плюс. Белорусским ипэшникам нужно брать с них пример, крутиться, а не жаловаться и просить власти запретить и наказать тех, кто предлагает покупателям более выгодные цены, чем они.
ИП говорят, что за последние пару лет на их рынке закрылось «довольно много продавцов».
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Мы посмотрели, как проходят мониторинги магазинов с низкими ценами и какие нарушения там находят проверяющие.
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