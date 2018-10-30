«Лістапад» стартует в эту пятницу, 2 ноября, и уделить время персональной подборке фильмов стоит прямо сейчас. Гид по игровому кино мы уже составили, а вот что смотреть тем, кто готов отдать предпочтение документальным картинам, нам подсказала Ирина Демьянова, директор программ неигрового кино фестиваля. Потому что «познавать белый свет» вместе с документалистикой, как нам кажется, очень симпатичная идея.

Ирина Демьянова, программный директор документального кино

Четыре фильма для новичка





Режиссеры: Рина Кастельново-Холландер, Тамир Эльтерман. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 2 ноября, 19.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: в течение семи лет Мухи, энергичный мальчик из Газы, живет в израильской больнице. Это его единственный дом. Будто в ловушке между двумя домами и двумя народами, Мухи не может вернуться в Газу. При парадоксальных обстоятельствах, когда уже теряют значение происхождение, религия и межнациональный конфликт, ребенка спасли и вырастили люди, которых его собственный народ считает врагами. Срок его пребывания в больнице скоро закончится, и Мухи предстоит сделать самый сложный выбор в своей жизни.

Ирина Демьянова: Мухи — это имя мальчика, выходца из Газы, который в результате военного конфликта стал инвалидом, но его спасли израильские врачи. В силу немилосердных обстоятельств, а именно внутренней войны, ребенок не может выехать за пределы этой больницы. И тем не менее, как любой маленький мальчик, сохраняет детский оптимизм и абсолютную любовь ко всем и ко всему. И когда ты наблюдаешь за этим ребенком, видишь, как он открыт к миру, понимаешь, что мир поворачивается к нему не лучшей стороной. Это делает фильм глубокой и вместе с тем трогательной драмой. Главный герой совершенно очарователен, мы видим, как он проживает день ото дня, и проникаемся к нему безусловной симпатией.





Режиссеры: Юрате и Вилма Самулёните. Программа: основной конкурс документального кино. Когда и где: 3 ноября, 20.30 — кинотеатр «Мир». О чем кино: две сестры, кинорежиссер и фотограф, погружаются в прошлое своей бабушки. Женщина принадлежала к немецкому национальному меньшинству в Литве и во время Второй мировой войны в рамках нацистской программы «Домой в Рейх» была перемещена в Германию, где провела три года. Позже никто не мог объяснить, почему она по собственной воле вернулась в Советский Союз.

Ирина Демьянова: Исследование истории собственной семьи — одна из тенденций документального кино последних лет. Как правило, молодые режиссеры окунаются в историю своих корней, открывают в ней какие-то тайны, иногда очень тяжелые. Литовский фильм «Здравствуй, бабушка» — о семье, которая живет не в самое беззаботное время: вторую половину XX и первую XXI века.

Если это интересно: Еще одна картина на эту тему — «Проект „Бабушка“» . Нам нравится, когда ленты в рамках программ как-то коммуницируют друг с другом, здесь даже названия рифмуются. Главные герои «Проекта» — молодые люди, которые решили окунуться в прошлое своих бабушек. Бабушки у них уж очень разные — английская шпионка, венгерская еврейка и немка, которая танцевала в кафе-шантан. Этот фильм — попытка найти общий язык с ними, со временем, с миром. А ведь можно говорить на одном языке и при этом фатально не понимать друг друга.





Режиссер: Марта Прус. Программа: основной конкурс документального кино. Когда и где: 5 ноября, 19.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: Маргарита Мамун, входящая в элиту российской художественной гимнастики, борется за олимпийский титул. На пике карьеры у нее остается последний шанс осуществить заветную мечту и выиграть олимпийское золото. Зритель получает эксклюзивный доступ в закулисье гимнастики и проникает в суть жесткого и вместе с тем успешного сотрудничества спортсменки и двух ее тренеров.

Ирина Демьянова: «За пределом» — дебют молодого режиссера Марты Прус про российскую художественную гимнастику. В центре — известная спортсменка Мамут, которая готовится к Олимпийским играм. Она переживает не самый легкий период своей жизни: драму непонимания, осложнения с тренером, глубокие, серьезные проблемы в семье. И мы видим, чем оплачиваются золотые медали даже в таком, казалось бы, красивом виде спорта. Кино — о том, как иногда приходится жертвовать очень серьезными вещами для того, чтобы чего-то добиться.

Если это интересно: В пару можно поставить картину «Домашние игры» . В обоих фильмах героини — молодые женщины, и если гимнастка — член сборной, в украинских «Домашних играх» героиня только мечтает профессионально заняться женским футболом. Ее родители сидели в тюрьме, затем мать вышла и погибла, оставив на руках дочери двух маленьких братьев. Теперь она тянет всю семью и параллельно мечтает о футболе, который ей очень нравится и может материально помочь выжить. Она как стойкий оловянный солдатик переживет все, но Боже, как ей с этим непросто.





Режиссер: Сирил Арис. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 9 ноября, 19.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: Вивиан и Антуан прожили вместе шестьдесят пять лет; у нее еще остались силы, а он давно уже прикован к постели. Справляться с физическим недугом крайне сложно, поэтому родственники пытаются поддерживать Антуана хотя бы морально. В состоянии неопределенности человек ожидает смерти, но теплота и любовь близких людей скрашивают мрачный лиризм этой документальной поэмы.

Ирина Демьянова: В тихом ливанском фильме мы наблюдаем за тем, как проживает последние дни глава семьи, как трогательно к нему относятся близкие, скрывая самое страшное известие: умерла его любимая дочь. Все понимают, что это может его убить, потому молчат, переживая двойное горе. Зачем нужно делать такое грустное кино и тем более смотреть его? А это как раз тот случай, когда как-то очищается душа. Начинаешь думать: как ты со своими родителями разговариваешь? Когда ты им звонил в последний раз? А кто заботится о тебе?

Если это интересно: такие же мысли возникают, когда смотришь польский фильм «Небо без звезд» . Поводырем практически слепого отца становится его сын, маленький мальчик, тоже в очках. То, с какой теплой они относятся друг к другу, — это одна сторона истории, но, глядя, как они в этих обстоятельствах смеются, радуются жизни и миру, как счастливы друг с другом, начинаешь задумываться о своей жизни и о своих взаимоотношениях с самыми близкими: а что ты?

Пять фильмов для киномана





Режиссер: Клер Пейман. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 2 ноября, 21.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: Робби Мюллер — один из немногих в мире операторов, кто умеет играть на струнах солнечного света, слышать музыку его лучей. Режиссер Клер Пейман объединила видеозаписи формата Hi8, фотографии и моментальные снимки из личного архива Мюллера с фрагментами его фильмов в целостное гармоничное повествование. Его часто сравнивают с Вермеером и Хоппером, такими же мастерами света.

Ирина Демьянова: Так сложилось, что самая популярная рубрика документального кино на «Лістападзе» — «Кино о кино». Есть люди, которым интересен закулисный мир кино, которым любопытно проникнуть в лабораторию художника. Во внеконкурсной программе этого года есть несколько картин, посвященных творчеству операторов. Один из них — «Робби Мюллер: Проживая в лучах света». Кроме того, что это кино про интересного оператора, который работал и с Вендерсом, и с Джармушем, и с фон Триером, еще и сам по себе фильм сделан хорошо. Если дословно переводить оригинальное английское название, получится «Живя под светом» — имеется в виду операторский свет. С одной стороны, это кино, которое будет очень интересно профессиональным кинематографистам, но это еще и рассказ о глубоком человеке, переживающем и победы, и серьезные проблемы.





Режиссер: Андрей Осипов. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 7 ноября, 18.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарковского рассказывает о тайне судьбы и творчества трех выдающихся кинохудожников — Сергея Параджанова, Андрея Тарковского и Александра Антипенко.

Ирина Демьянова: Еще один фильм про оператора, на этот раз советского — и я намеренно говорю "советского" — Александра Антипенко. Про него, как и про Мюллера, можно было сказать, что он жил в лучах света, потому что он часто снимал черно-белое кино и делал это так, как вообще никто не делал. Он работал с Тенгизом Абуладзе на ленте «Мольба», работал с Параджановым, дружил с Андреем Тарковским, много его фотографировал — некоторые из этих фотографии впервые будут опубликованы в фильме. Картина, в общем, сделана немудрено, Александр просто вспоминает и рассказывает о своей жизни, но за этим вырастает в числе прочего и драма художника. Кино изменилось — мы не будем говорить, стало оно лучше или хуже. Оно стало другим, тем более для оператора, который привык к работе с кинопленкой. А в современном кино, по словам Антипенко, ему как-то и не нашлось места.





Режиссеры: Аудрюс Стонис, Кристине Бриеде. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 4 ноября, 17.30 — кинотеатр «Мир». О чем кино: в начале шестидесятых годов ХХ века, когда французские пионеры «синема верите» разрабатывают новый реализм, а «прямое кино» Квебека конкурирует с ними за признание, в странах Балтии появляется новое поколение документалистов с более романтичным взглядом на окружающий мир. Созерцательный документальный очерк литовского режиссера и латвийского сценариста искусно преодолевает рамки обычного историографического исследования и представляет собой портрет менее известных режиссеров.

Ирина Демьянова: Замечательный юбилей в этом году отмечают балтийские страны — 100-летие независимости. Этой дате в какой-то степени посвящен фильм Аудрюса Стониса, известного литовского режиссера. На вопрос «что нового в литовском кино?» литовцы вам ответят: «Один снял это, другой снял то, а Стонис — это Стонис», он как бы отдельная планета. На этот раз он с латышской сценаристкой Кристине Бриеде сделал фильм, посвященный феномену документалистики балтийских стран 1960−1970-х. В кадре появятся знаменитые режиссеры, некоторые из них и сегодня работают — например, латышский режиссер Ивар Селецкис. Кого-то уже нет, легендарный Герц Франк ушел несколько лет назад, но его мы тоже увидим на экране. Но не был бы Стонис Стонисом, если бы вторым, третьим планами и в его рассуждениях с героями, с режиссерами не всплывала интересная тема: насколько документально документальное кино, насколько оно объективно передает время и характеры?





Режиссер: Мирослав Янек. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 5 ноября, 20.30 — кинотеатр «Мир». О чем кино: «Лимонадный Джо», «Тайна Карпатского замка», «Адела еще не ужинала»… Эти и другие чешские кинохиты объединяет имя Йиржи Брдечки. Сценарист, писатель, иллюстратор, он работал со знаменитыми кинематографистами Йиржи Трнкой, Яном Верихом, Олдржихом Липским, и сам стал всемирно известным режиссером анимационного кино. Но каким он был человеком? В чем черпал вдохновение? Как уходил от жестокого политического режима, чтобы работать и оставить миру свое не подвластное времени искусство? Режиссер Мирослав Янек вводит в волшебный мир живописи, графики, акварелей, фресок и мозаики выдающегося чешского художника.

Ирина Демьянова: Чешский кинематограф богат яркими именами. Открыть еще одно — имя чешского сценариста Йиржи Брдечки — будет любопытным тем, кто действительно любит кино. Кто постарше, наверняка помнит легендарный фильмы «Лимонадный Джо». В определенное время в Чехословакии вышло несколько очень смешных пародий на жанровое кино Запада, одним из них — возможно, первым, который увидели в Советском Союзе — был «Лимонадный Джо». Так вот, его сценаристом выступил Йиржи Брдечка. Сам по себе этот фильм интересен тем, что он сделан с легкой иронией, которая придает ему очень приятный аромат. Это не канонический портрет человека, который занял свое место в энциклопедии, это рассказ о вещах очень серьезных: о том, как многие не смогли жить в ситуации социалистического реализма, как уходили во внутреннюю эмиграцию, за иронией скрывали глубокие размышления о времени.





Режиссер: Стивен Номура Шибл. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 4 ноября, 20.50 — кинотеатр «Мир». О чем кино: блестящая карьера Рюити Сакамото, одного из наиболее значимых художников нашей эпохи, охватывает более четырех десятилетий. Этапы эволюции его музыки совпадали со знаковыми событиями его жизни. После трагедии на "Фукусиме" Сакамото стал иконой японского общественного движения против атомной энергии. Пережив рак, Сакамото возвращается к музыке, а кризис самосознания побуждает его к созданию нового шедевра.

Ирина Демьянова: Еще один фильм, который прямым образом связан с кино, но мы включили его в традиционную для нас программу «Музыкадок». Эта лента о совершенно гениальном, одном из знаковых композиторов XX и XXI веков Рюити Сакамото. Как и всегда в хорошем документальном кино, это не просто портрет с повествованием о том, как музыкант жил, как от техно-попа пришел к статусу кинокомпозитора, с которым за честь считают работать такие режиссеры, как Бертолуччи. Но это еще и глубокий внутренний портрет художника и человека: в определенный момент выяснилось, что композитор болен, у него рак. И вот как он переживал это время, как победил болезнь и сохранил себя, можно увидеть в этой серьезной и драматической картине. Кроме того, фильм наполнен абсолютными кинематографическими легендами, одной из которых, безусловно, является Рюити Сакамото.

Пять фильмов для эстетов





Режиссер: Натаниель Кан. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 3 ноября, 21.30 — кинотеатр «Мир». О чем кино: петляя по лабиринтам современного арт-мира, фильм «Всему есть цена» исследует роль искусства и подлинного артистизма в обществе потребления, где всем правят деньги. Среди героев — коллекционеры, дилеры, организаторы аукционов и широкий спектр художников, от видных фигур нынешнего рынка, таких как Джефф Кунс, Герхард Рихтер и Нджидика Акуниили Кросби, до бывшей звезды арт-небосклона Ларри Пунса. Лента вскрывает глубокие противоречия современного общества и исследует законы, формирующие цены на бесценное.

Ирина Демьянова: Это кино сделано очень лихо, в таком монтаже, который держит наше внимание, хотя на самом деле разговор идет о современном арт-рынке, и это, казалось бы, очень узкая тема — для художников, искусствоведов, арт-дилеров. Но кино всегда больше, чем то, о чем оно рассказывает. Эта картина о том, что у всего действительно есть цена — она так и называется. А еще о том, чем эта цена продиктована: истинной художественной ценностью, амбициями, модой или сумасшествием миллионеров. Фильм очень современный и интересно смотрится.





Режиссер: Андрей Паунов. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 4 ноября, 21.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: художник Христо спешит завершить «Плавучий пирс», над которым начал работать вместе с женой. Идея зародилась в далеком 1970-м, а в 2016-м, через семь лет после смерти супруги, он наконец получает возможность установить свой шедевр на озере Изео у подножия Альп. Фильм вовлекает зрителей в уникальный процесс создания крупномасштабного арт-объекта, тем более что все работы художника перестают существовать в материальном виде сразу же, как только заканчивается срок их показа. Они остаются только в памяти людей. Необходимо обладать большим мужеством, чтобы создавать масштабные работы, которые обречены на исчезновение.

Ирина Демьянова: Эта лента — про известного художника Христо. Он делает совершенно уникальные перформансы, которые исчезают, и потом ни следа от них не остается. Кроме того что это красиво — такое эстетское подглядывание за богатыми людьми, фуршетами, кулуарной жизнью — это еще и наблюдение за тем, как работает художник, размышление о том, что есть современное искусство. Если то, что делает художник, исчезнет, тогда в чем суть и зачем на это тратить жизнь? Ответы — в кинотеатре.





Режиссер: Артем Москалев. Программа: основной конкурс документального кино. Когда и где: 7 ноября, 18.30 — кинотеатр «Мир». О чем кино: последние двадцать два года Виктор Степанов живет в глухом лесу в пяти километрах от ближайшей деревни. Его дом — это навес из плотной ткани в несколько слоев, железная печка и земляной пол. Мысли о природе и месте человека в биосфере сопровождают Виктора всю жизнь. Он говорит, что после девяти месяцев жизни в лесу остаешься будто голым — наедине с самим собой. От тоски порой некуда деться, но отшельник черпает силы в своей неразрывной связи с природным естеством.

Ирина Демьянова: В конкурсной программе можно найти дебютное кино Артема Москалева «Отшельник», совсем недавно состоялась его российская премьера. Этот фильм о человеке, который живет в лесу, причем в чем-то совершенно невообразимом, в какой-то халупе: вот кусок железа, шифер, печка, которая чадит. К нему прибегают собаки, он редко выезжает к людям, но что-то в этом есть. Бежишь-бежишь в ежедневной суете жизни, а потом останавливаешься и задумываешься: вот шумит дерево, разве может быть что-то важнее этого? Встает солнце — а не в этом ли смысл? Не совсем эстетским представляется изображение главного героя, но сам фильм снят по-эстетски, особенно тонко сделан звук: тут нет музыки, только шумы, поэтому для тех, кто хочет получить эстетическое удовольствие от кино, это как раз то что нужно.





Режиссер: Энрико Майсто. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 9 ноября, 20.40 — кинотеатр «Мир». О чем кино: граждан Италии могут вызывать в суд присяжных по определенным криминальным делам. Компьютерная система выбирает их наугад, и у них почти нет времени это обдумать. Однажды утром шестьдесят итальянцев занимают места в суде присяжных. Камера не дает панорамного изображения, оператор снимает каждого крупным планом. Шепот, нервные вопросы, забавные комментарии и чувство дискомфорта плавно сливаются в какофонию, за которой — размышление присяжных о своем гражданском долге.

Ирина Демьянова: Это итальянский часовой фильм, в котором ничего не происходит. По какой-то схеме компьютер случайно выбирает людей, их приглашают на некое собеседование, после которого они становятся присяжными заседателями в суде. Мы наблюдаем за тем, как они общаются друг с другом: это крупные планы, не от «а» до «я» зафиксированные фразы, отрывки диалогов. Но вот в этом — абсолютное кинематографическое эстетство. У кинематографистов даже есть такое выражение — «на гур-гуре»: важно, когда кто-то что-то говорит, даже если и не совсем понятно, что именно. Возможно, в этой недосказанности и кроется магия кино?





Режиссер: Корнелиу Порумбойю. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 2 ноября, 19.10 — кинотеатр «Мир». О чем кино: прошлой осенью друг детства режиссера рассказал ему, что его брат Лаурентиу изобрел новый вид спорта, изменив правила игры в футбол. Месяц спустя автор ленты поехал в свой родной город Васлуй с небольшой съемочной группой, чтобы больше узнать о новом спорте.

Ирина Демьянова: Несколько лет назад мы уже видели фильм Порумбойю, когда на экране не происходило ничего, кроме футбольного матча десятилетней давности, снятого на VHS. А здесь мы наблюдаем за тем, как человек, чтобы справиться с собственными проблемами, придумывает новые правила футбольной игры. Важно то, насколько Порумбойю интересен этот человек, как он внимательно его выслушивает. Мы пытаемся понять этого чудака и вместе с этим проникнуть в тайну, которая называется «Порумбойю».

Три фильма для тех, кто постарше





Режиссер: Мила Турайлич. Программа: основной конкурс документального кино. Когда и где: 5 ноября, 21.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: запертая дверь в белградской квартире более семидесяти лет отделяет семью от ее прошлого. Здесь будто проходит линия политического разлома, дом и страну преследуют призраки истории. Режиссер ведет откровенную беседу с матерью, и хроника одной сербской семьи превращается в глубокий психологический портрет активиста эпохи больших потрясений.

Ирина Демьянова: Это сербский фильм с очень хорошей фестивальной историей. В фокусе — белградские интеллигенты, живущие в доме довоенных времен. В квартире есть закрытая дверь, которая никогда не была предметом разговоров, но вот герои картины открывают ее, параллельно открывая дверь в свое прошлое. Это не столько история семьи, сколько история страны. После свержения коммунистического режима пришел Милошевич, потом и его жесточайшим образом свергли. Главная героиня размышляет о том, что есть в сухом остатке после очень серьезных, сопряженных с опасностью поступков. На самом деле это разговор не о том, какова власть, а том, какие запросы ей делает общество. Как мне кажется, документальное кино в последние годы задается философскими вопросами взаимоотношения власти и народа, государства и личности, а совсем не критикует кого-то конкретно. Ведь любое искусство — документальное кино в том числе (а может, и в первую очередь) — это не про то, что сегодня, а про то, что завтра.





Режиссер: Масео Фрост. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 6 ноября, 22.00 — кинотеатр «Мир». О чем кино: слишком слабая. Слишком старая. Слишком красивая. Скептики только подогревают страсть Намибии Флорес Родригез к борьбе. В течение десятилетий она тренировалась по пять часов каждый день в надежде однажды завоевать олимпийский титул в боксе. Намибии уже тридцать девять лет, и через год она не сможет выступать из-за возрастных ограничений. Это ее последний шанс на борьбу.

Ирина Демьянова: Если вам не чужды феминистские взгляды, рекомендую обратить внимание на историю о кубинской спортсменке. Она классный боксер. Если бы она участвовала в олимпийских играх, она бы победила. И для нее предстоящие Олимпийские игры — последний шанс, потому что ей 39 лет, а после 40 на Олимпиаду не берут. Одно "но": на Кубе женский бокс не признан. Как ей быть? Притом она искренне этим увлечена, это ее дело, ее природа и психофизика.





Режиссер: Бернадетт Туза-Риттер. Программа: основной конкурс документального кино. Когда и где: 3 ноября, 18.30 — кинотеатр «Мир». О чем кино: пятидесятидвухлетняя венгерка Мариш в течение десяти лет работает на семью своей хозяйки по двадцать часов в день. У нее отобрали документы, ее труд не оплачивается, она даже не может покинуть дом без разрешения. К Мариш относятся как к животному, дни напролет она испытывает страх, но мечтает снова вернуться к нормальной жизни.

Ирина Демьянова: Мы рады представить нашей публике фильм, который завоевал много призов на разных фестивалях. Автор картины общается со знакомой, которая в XXI веке хвастается, что у нее работает женщина, живущая почти в плену. Режиссер платит ей за возможность снимать, получает допуск и наблюдает за жизнью этой маргинальной особы, которая очутилась волею судеб в этом доме, у нее забрали паспорт, где-то в интернате у нее воспитывается дочь, она питается почти объедками и ни на что не имеет право. Под влиянием общения с режиссером и осознания того, что она кому-то стала интересна, «пленница» решает вырваться из этой ситуации и на наших глазах делает это.

Два фильма для журналистов





Режиссер: Томаш Бояр. Программа: основной конкурс документального кино. Когда и где: 4 ноября, 18.50 — кинотеатр «Мир». О чем кино: сегодня вечером чешский президент объявит группе своих сторонников, собравшихся в Пражском Граде, собирается ли снова участвовать в выборах. Журналистов не пускают на это мероприятие, но они хотят раздобыть информацию прямо сейчас. Отделы новостей Чешского телевидения и ежедневной газеты Hospodářské noviny с раннего утра следят за одним и тем же событием, чтобы выпустить свои «срочные новости».

Ирина Демьянова: Есть фильмы про несколько строчек в газете, которые я бы точно порекомендовала журналистам. В конкурсной программе это картина-наблюдение «Срочная новость» Томаша Бояра. В ее основу легла такая история: президент Чехии собирает своих соратников в Пражском Граде, чтобы объявить, будет он продолжать политическую карьеру или нет. Самое смешное, что никого из журналистов на эту встречу не зовут, что для журналистов становится профессиональным вызовом. Мы наблюдаем, как две редакции готовят новости, собирая крохи информации, чтобы сделать заявление. Это было бы частной историей чешского президента, если бы, опять же, работа журналистов не заставляла нас с вами задуматься: а кто режиссирует ситуацию? Был такой знаменитый фильм «Хвост виляет собакой» — здесь тот же самый случай. В картине есть ирония, присущая чехам вообще и чешскому кино в частности.





Режиссер: Орбан Уоллес. Программа: внеконкурсные показы документального кино. Когда и где: 8 ноября, 19.10 — кинотеатр «Мир». О чем кино: в фильме предложен свежий взгляд на европейский миграционный кризис. Вначале мы видим потоки беженцев, устремившихся в 2015 году на греческий остров Лесбос, потом перемещаемся с ними в Венгрию, Хорватию…

Ирина Демьянова: Беженцы, греческий остров, история со знаменитой фотографией мертвого мальчика, которая вызвала скандал. Этот фильм — еще и разговор о том, как сами журналисты переживают тяжелый материал, насколько можно к этому привыкнуть, можно ли подключаться собственными эмоциями к этим трагедиям. С этой точки зрения лента очень интересна. Кстати, картину приедет представлять сам режиссер.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.



