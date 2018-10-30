Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для авто

«Полетела» помпа в автомобиле. Поехал ремонтировать к знакомому «мастеру из гаража». Думал, удастся сэкономить, а получилось наоборот. Мало того что взял с меня большую сумму, так еще и сделал некачественно. Впредь за ремонтом буду обращаться только в официальные сервисы. Но как выбрать хороший? На что обратить внимание? А. Красовский, Минск

За комментарием «АиФ» обратился к мастеру-консультанту сервисного центра «Бизнес Кар»* Артуру МАДАТОВУ.

- Как правило, клиент приезжает в новый сервисный центр с долей скептицизма и недоверия. Но его отношение меняется в лучшую сторону, если он видит, что процесс ремонта полностью прозрачен. Заказчик должен иметь возможность контролировать, как выполняются работы, и убедиться, что все сделано по плану и качественно, что заменили именно те детали автомобиля, которые нужны и были согласованы.

С этой целью, например, в мастерской сервисного центра «Бизнес Кар» (Минск, ул. Маяковского, 2) мы установили видеонаблюдение. Клиент, находясь в зоне ожидания, может следить за ремонтом в режиме реального времени. В ближайшем будущем мы планируем поработать и над онлайн-режимом.

По словам эксперта, выбирая сервисный центр, важно обратить внимание на наличие комфортной зоны ожидания для взрослых и детей, где в спокойной обстановке можно было бы выпить кофе, посмотреть телевизор, «посидеть» в Интернете или просто отдохнуть в тишине.

Стандарты качества

- Большинство сервисов получают негативные отзывы от клиентов потому, что мастера самостоятельно принимают решения о замене деталей, а потом выставляют счет, - продолжает Артур. - Заказчик должен быть уверен в том, что с его машиной ничего не станут делать до тех пор, пока это не будет согласовано. Это первое правило работы автослесарей ремзоны «Бизнес Кар». Второе правило – все замененные запчасти обязательно возвращаются клиенту. Мы просто кладем их в багажник.

Я даже не говорю о таких вещах, как профессионализм мастеров и приемщиков, использование качественного оборудования и деталей, функциональность мастерской, выдача чека и т.д. В хорошем сервисе это должно быть по определению.

Артур Мадатов обращает внимание и на механизм изменения стоимости работ. Он должен быть максимально прозрачным.

- С клиентами нашего сервисного центра «Бизнес Кар» мы оговариваем сумму ремонта на стадии записи, и она не меняется. Стоимость может быть скорректирована, только если в ходе работ обнаружатся какие-то новые неисправности. В таком случае мы обязательно связываемся с заказчиком.

Уважающий себя сервис должен по горячим следам выявлять негативные отзывы и досконально разбираться, почему клиент остался недоволен. Должны быть пред- и постобзвоны заказчика, внутренний контроль качества, мониторинги проведенного ремонта.

Мастер рассказывает, что за ремонтом в сервисный центр «Бизнес Кар» приезжают владельцы самых разных марок авто. Они ценят то, что в сервисном центре компании выдача автомобиля осуществляется точно в срок. Кроме того, заказчика привлекает удобное местоположение. Периодически за помощью обращаются клиенты, которые успели разочароваться в так называемом гаражном ремонте.

- Недавно у нас был случай. Приехал клиент только из гаража. «Народный умелец» поставил ему левую рулевую тягу на правую сторону. Такие случаи не редкость. Поэтому я рекомендую работать только с профессионалами.

*Минск, ул.Маяковского 2, +375 (17, 29) 321-02-02.

кстати

В сервисном центре компании «Бизнес Кар» оказывается услуга сервиса полного цикла: машину полностью отремонтируют и обслужат вплоть до установки шумоизоляции и антикоррозийной обработки. Также каждый месяц клиентам предлагаются новые скидки и акции. Например, до конца ноября действует выгодный сервис выходного дня.

Каждую субботу:

• бесплатный осмотр ходовой части;

• 10-процентная скидка на слесарные работы;

• 30-процентная скидка на развал-схождение.