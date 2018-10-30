﻿ Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для авто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для авто

31.10.2018 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для авто
Владимир Шарпило / АиФ
  • «Полетела» помпа в автомобиле. Поехал ремонтировать к знакомому «мастеру из гаража». Думал, удастся сэкономить, а получилось наоборот. Мало того что взял с меня большую сумму, так еще и сделал некачественно. Впредь за ремонтом буду обращаться только в официальные сервисы. Но как выбрать хороший? На что обратить внимание?  А. Красовский, Минск

Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для автоЗа комментарием «АиФ» обратился к мастеру-консультанту сервисного центра «Бизнес Кар»* Артуру МАДАТОВУ.

- Как правило, клиент приезжает в новый сервисный центр с долей скептицизма и недоверия. Но его отношение меняется в лучшую сторону, если он видит, что процесс ремонта полностью прозрачен. Заказчик должен иметь возможность контролировать, как выполняются работы, и убедиться, что все сделано по плану и качественно, что заменили именно те детали автомобиля, которые нужны и были согласованы.

С этой целью, например, в мастерской сервисного центра «Бизнес Кар» (Минск, ул. Маяковского, 2) мы установили видеонаблюдение. Клиент, находясь в зоне ожидания, может следить за ремонтом в режиме реального времени. В ближайшем будущем мы планируем поработать и над онлайн-режимом.


Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для авто
 

По словам эксперта, выбирая сервисный центр, важно обратить внимание на наличие комфортной зоны ожидания для взрослых и детей, где в спокойной обстановке можно было бы выпить кофе, посмотреть телевизор, «посидеть» в Интернете или просто отдохнуть в тишине.

Стандарты качества

- Большинство сервисов получают негативные отзывы от клиентов потому, что мастера самостоятельно принимают решения о замене деталей, а потом выставляют счет, - продолжает Артур. - Заказчик должен быть уверен в том, что с его машиной ничего не станут делать до тех пор, пока это не будет согласовано. Это первое правило работы автослесарей ремзоны «Бизнес Кар». Второе правило – все замененные запчасти обязательно возвращаются клиенту. Мы просто кладем их в багажник.

Я даже не говорю о таких вещах, как профессионализм мастеров и приемщиков, использование качественного оборудования и деталей, функциональность мастерской, выдача чека и т.д. В хорошем сервисе это должно быть по определению.

Артур Мадатов обращает внимание и на механизм изменения стоимости работ. Он должен быть максимально прозрачным.

- С клиентами нашего сервисного центра «Бизнес Кар» мы оговариваем сумму ремонта на стадии записи, и она не меняется. Стоимость может быть скорректирована, только если в ходе работ обнаружатся какие-то новые неисправности. В таком случае мы обязательно связываемся с заказчиком.

Машину – в ремонт. Как выбрать правильный сервис для авто Почему зимние шины не рекомендуется ставить на литые диски?

Уважающий себя сервис должен по горячим следам выявлять негативные отзывы и досконально разбираться, почему клиент остался недоволен. Должны быть пред- и постобзвоны заказчика, внутренний контроль качества, мониторинги проведенного ремонта.

Мастер рассказывает, что за ремонтом в сервисный центр «Бизнес Кар» приезжают владельцы самых разных марок авто. Они ценят то, что в сервисном центре компании выдача автомобиля осуществляется точно в срок. Кроме того, заказчика привлекает удобное местоположение. Периодически за помощью обращаются клиенты, которые успели разочароваться в так называемом гаражном ремонте.

- Недавно у нас был случай. Приехал клиент только из гаража. «Народный умелец» поставил ему левую рулевую тягу на правую сторону. Такие случаи не редкость. Поэтому я рекомендую работать только с профессионалами.

*Минск, ул.Маяковского 2, +375 (17, 29) 321-02-02.

кстати

В сервисном центре компании «Бизнес Кар» оказывается услуга сервиса полного цикла: машину полностью отремонтируют и обслужат вплоть до установки шумоизоляции и антикоррозийной обработки. Также каждый месяц   клиентам предлагаются новые скидки и акции. Например, до конца ноября действует выгодный сервис выходного дня.

Каждую субботу:

• бесплатный осмотр ходовой части;

• 10-процентная скидка на слесарные работы;

• 30-процентная скидка на развал-схождение.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Шарпило / АиФ «Полетела» помпа в автомобиле. Поехал ремонтировать к знакомому «мастеру из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк в Беларуси впервые откроет свой API
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика