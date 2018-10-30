Правильно расставленные приоритеты

29 октября в Дзержинском районном исполнительном комитете состоялась встреча с руководителями субъектов профилактики по результатам работы смотровых комиссий.

Заместитель председателя Александр Сергеевич Чаган обозначил насущные вопросы и приоритетные направления по работе ОПОП, сельских исполнительных комитетов и всех субъектов профилактики. Напомнил о важности и нужности проведения профилактических мероприятий, а также нацелил на дальнейшую плодотворную работу.

Максим Валерьевич Баско также более подробно остановился на формах и методах работы всех задействованных, призвал всех ответственных быть предельно внимательными и ответственными к данному виду работы.

− Чтобы предупредить беду, мы должны работать слажено и четко. Информировать друг друга о возникающих вопросах и быстро реагировать.

В завершении встречи Максим Валерьевич обозначил, что каждое посещение домовладения должно быть продуктивным и информативным.



