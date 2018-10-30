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Брестская фирма по оптовой торговле овощами и фруктами недоплатила более Br53 тыс. налогов

31.10.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники финансовой милиции в Бресте пресекли противоправную деятельность группы лиц, связанную с реэкспортом санкционной плодоовощной продукции, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела УДФР КГК по Брестской области Владимир Олесик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60220.php

Брестская фирма по оптовой торговле овощами и фруктами недоплатила более Br53 тыс. налогов

В поле зрения оперативников попали должностные лица одного из частных предприятий, занимающегося оптовой торговлей фруктов и овощей. В 2016-2017 годах они привозили товар из Польши и продавали его в России. При этом в документах указывалось, что продукция реализовывалась на внутреннем рынке Беларуси. В результате предприятие недоплатило налогов на сумму более Br53 тыс. Махинация вскрылась, когда фирма обратилась в налоговую инспекцию за возвратом НДС.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы. В противоправной деятельности руководитель сознался.

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники финансовой милиции в Бресте пресекли противоправную деятельность группы лиц, связанную с реэкспортом санкционной плодоовощной продукции, сообщил...
 
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