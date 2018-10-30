В Беларуси поддержат инициативу Евросоюза по сокращению мелкого пластика в быту

В Беларуси будут постепенно развивать инициативу Европейского союза о полном запрете на использование многих изделий из пластика. Об этом сообщила сегодня заместитель директора по программной деятельности Центра экологический решений Дарья Чумакова на "Конференции по экологической дружественности-2018" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



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Решение о сокращении пластика в быту было принято членами Европарламента 25 октября в Страсбурге. К 2021 году полностью ограничат использование одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек для питья, палочек для размешивания и прочих изделий.

"В ближайшее время Центр экологических решений планирует провести специальные образовательные мероприятия и проекты, которые позволят снизить количество пластиковых отходов. Мы должны побеспокоиться не только о том, чтобы правильно их утилизировать, но и разработать определенные меры по снижению употребления в быту одноразовых предметов из медленно разлагающихся материалов. Особое значение в пропаганде такого подхода имеют различные образовательные проекты, которые набирают все большую популярность", - рассказала Дарья Чумакова.

Через несколько месяцев продолжит работу специальная школа для молодежи "Экостарт", причем обучение станет более доступным: будут очная и заочная формы. Благодаря такому подходу развивать свои "зеленые" идеи смогут молодые люди из всей Беларуси. Многие выпускники такой школы уже самостоятельно внедряют ряд активностей, направленных на повышение экологической грамотности населения, среди которых фотопроекты, организация специальных кружков, разработка новых правил сортировки мусора и прочее.

Будет работать и "Органик школа", которая позволит представителям белорусских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств получить необходимые знания для производства органической продукции и ее сертификации.

Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры, стали активно проводить и в различных учреждениях образования. Например, гимназия №19 Минска развивает систему экологического менеджмента и реализовывает инициативу "Школа без пластика".

Чтобы сделать мероприятия по экологическому мониторингу более массовыми, с мая этого года развивается 4-летний проект "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне". Одним из направлений стал конкурс экологических инициатив. Сегодня последний день подачи заявок. Уже завтра его организаторы начнут подводить итоги, чтобы к концу этого года выбрать 10-20 проектов, на которые выделят 1 млн евро. Особое внимание при оценивании жюри будет уделять региональным проектам, которым начислят дополнительные баллы.