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Дубы, липы, клены и сосны высаживали сегодня в предместье Стимово
31.10.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
В городе продолжается посадка молодых деревьев.
На этот раз новые аллеи из дубов, лип, кленов и сосен появились вдоль трассы М1, напротив домов Стимово.
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В городе продолжается посадка молодых деревьев. На этот раз новые аллеи из дубов, лип, кленов и сосен появились вдоль трассы М1, напротив домов Стимово. За...
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