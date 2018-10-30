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Как вырастут тарифы на ЖКХ в 2019 году?

31.10.2018 16:28 — Разное | БДГ  
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По словам заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Кухарева, тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.

Об этом чиновник сообщил журналистам 31 октября.

По его словам, увеличение тарифов на такую сумму ежегодно производится в соответствии с поручением президента. Проект документа будет готов к середине ноября, Минжилкомхоз отправил расчеты цен на ЖКУ в МАРТ. В министерстве энергетики в настоящее время разрабатываются топливные балансы.

Напомним, в октябре 2017-го года Александр Лукашенко распорядился поднимать стоимость услуг ЖКХ не более чем на 5 долларов в год, и только с его ведома. 

В январе в столице были установлены фиксированные тарифы на услуги ЖКХ на 2018 год.

В начале года Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ на 2018 год, в соответствии с которыми население будет компенсировать 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением №1037 от 29 декабря 2017 года.

 
 
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По словам заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Кухарева, тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Об этом...
 
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