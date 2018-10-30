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Как вырастут тарифы на ЖКХ в 2019 году?
По словам заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Кухарева, тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.
Об этом чиновник сообщил журналистам 31 октября.
По его словам, увеличение тарифов на такую сумму ежегодно производится в соответствии с поручением президента. Проект документа будет готов к середине ноября, Минжилкомхоз отправил расчеты цен на ЖКУ в МАРТ. В министерстве энергетики в настоящее время разрабатываются топливные балансы.
Напомним, в октябре 2017-го года Александр Лукашенко
В январе в столице
В начале года Лукашенко
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По словам заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Кухарева, тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Об этом...
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