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Налоговики рассказали, какие нарушения чаще всего находят у предпринимателей

31.10.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Налоговики рассказали, какие нарушения находят у предпринимателей, когда приходят к ним с мониторингами. Среди основных недоработок — прием наличных без кассового оборудования, товары без маркировки, отсутствие платежного терминала для расчета покупателями пластиковыми карточками, рассказали в ИМНС по Брестской области.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом налоговики заметили, что в день мониторинга у предпринимателей значительно увеличивается среднедневная выручка, которая отражается в налоговых декларациях, — от 5 до 20 раз. «Это косвенно указывает на сокрытие недобросовестными налогоплательщиками выручки от налогообложения», — отмечают в ИМНС по Брестской области.

— В текущем году, в связи с принятием ряда нормативно-правовых актов, кардинально изменился подход к осуществлению контрольной деятельности, которой придается предупредительный характер, переход к преимущественному использованию профилактических мер, направленных на предотвращение правонарушений и предоставление плательщику права на добровольное исполнение налоговых обязательств без привлечения к административной ответственности, — добавляют в ИМНС по Брестской области.

В Брестской области в январе-сентябре этого года под мониторинг налоговиков попали 278 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 170 организации и 108 индивидуальных предпринимателей. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (86).

Нарушения нашли у 80% проверяемых субъектов хозяйствования. «По результатам проведенных мониторингов 224 плательщикам вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений», — отмечают в ИМНС по Брестской области. — При не устранении выявленных в ходе мониторинга нарушениях либо при выявлении повторных аналогичных нарушений, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности".

Напомним, ранее Министерство по налогам и сборам анонсировало послабления для индивидуальных предпринимателей. В ведомстве заявили, что намерены упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП, независимо от применяемой ими системы налогообложения.

 
 
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Налоговики рассказали, какие нарушения находят у предпринимателей, когда приходят к ним с мониторингами. Среди основных недоработок - прием наличных без кассового...
 
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