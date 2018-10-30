Страшно и смешно. Пять забавных фильмов о Хэллоуине

Хэллоуин или ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно считается временем разгула всякой нечисти. Так что и киновоплощение этого праздника обычно соответствующее – по большей части фильмы снимаются жанре хоррора и мистики и содержат большое количество неопрятно выглядящих убийств с отрубленными головами и прочим членовредительством. Но поскольку подобного хватает и в остальные дни года, некоторые кинематографисты находят в Хэллоуине повод посмеяться – возможно, над теми же самыми отрубленными головами и одержимостью, но все же.

«Очень страшное кино», 2000

Пародия на различные фильмы ужасов напрашивалась – уж слишком избитыми стали используемые в них приемы вроде способностей маньяков проникать в надежно запертые помещения и всюду преследовать своих жертв. Конечно, назвать эту черную комедию шедевром довольно сложно, но и удержаться от улыбки в отдельные моменты будет нелегко, хотя юмор в «Очень страшном кино» по большей части находится в зоне «ниже пояса». Среди пародируемых фильмов настоящая классика жанра хоррор – «Крик», «Пятница, 13», «Хэллоуин», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и многие другие. Зрители, кстати, оценили картину весьма высоко – при не очень большом бюджете ($19 млн) кассовые соборы оказались довольно высокими ($278 млн), так что в итоге этот проект превратился в относительно успешную франшизу – в ней уже пять частей, которые откликаются на любые мало-мальски заметные новинки фильмом ужасов.

«Фокус-покус», 1993

Три ведьмы в конце XVII века замыслили принести в жертву юную красавицу, чтобы вновь стать молодыми, но им помешали, а потом и самих ведьм сожгли злые крестьяне. Правда, одна из колдуний произнесла проклятие-пророчество, которое начало исполняться через триста лет, когда в тот городок приехала новая семья, не подозревавшая о давних событиях. Фильм о ведьмах из прошлого, которые пытаются навести ужас на современных обитателей Америки, в прокате показал себя неудачно, но в итоге стал в каком-то смысле культовым. Кроме того, в нем одну из главных ролей сыграла Сара Джессика Паркер, которая через несколько лет после выхода этой картины прославится как Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе».

«Рука-убийца», 1999

Молодой парень однажды просыпается и узнает, что в его родном городе орудует маньяк, а убитые родители лежат в соседней комнате. Не слишком удачное начало для комедии, не правда ли? Тем не менее, этот фильм наполнен черным юмором, а ответственность за массовые убийства несет именно этот парень – вернее, его правая рука, у которой обнаруживается собственный взгляд на происходящее.

«Однажды укушенный», 1985

На заре своей кинокарьеры актер Джим Керри сыграл в этой легкой пародии на фильмы с вампирами. По сюжету его герой Марк является «последним девственником Америки», и его кровь жизненно необходима четырехсотлетней вампирше – причем выпить ее она должна в три приема. Первые два раза опытная вампирша справляется неплохо, а вот на третий ее ждет неприятность: в происходящее вмешивается подруга Марка, которая наконец соглашается на его уговоры. Карьере Керри эта картина, пожалуй, ничего не дала, но даже сейчас любопытно посмотреть, с чего начинал один из самых известных комиков Голливуда.

«Сын Маски», 2005

Спустя тридцать лет после «Однажды укушенного» карьера Джима Керри малость притормозила, но еще не до такой степени, чтобы принимать приглашения в плохие сиквелы. Поэтому продолжение хита 1994 года «Маска» обошлась без звезды оригинального фильма, и отсутствие Керри в кастинге сказалось на сборах картины самым оглушительным образом. То есть «Сын Маски» в прокате провалился. Впрочем, сам фильм от этого факта ни лучше ни хуже не стал, там даже есть скандинавские боги, которых в то время еще не приватизировал Marvel, и Боб Хоскинс в роли Одина.