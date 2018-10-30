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День Стартапера пройдет в Минске 1 декабря

31.10.2018 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
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День Стартапера пройдет в Минске 1 декабря
АиФ

К участию приглашаются все, кого интересуют стартапы и инновации, кто мечтает влиться в стартап-тусовку и завести полезные контакты.

Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

День Стартапера пройдет в Минске 1 декабря
 

Если вы:

●       предприниматель и ищете инвестиции, партнеров и новые решения для развития;

●       автор проекта, которому необходим план действий, стартовый капитал и мотивация;

●       эксперт, который жаждет поработать с перспективными проектами, отточить навыки критика и применить свои компетенции;

●       инвестор и представитель венчурного фонда в поиске перспективных компаний для вложений;

●       специалист, который желает присоединиться к созданию достойного стартапа;

●       студент, мечтающий о стажировке в стартапе;

●       человек, интересующийся бизнесом и развитием;

тогда это мероприятие для вас!

Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами,  завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.

“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте: http://start.by/investday

 


День Стартапера пройдет в Минске 1 декабря
 

“Startup Night” - это:

●       встреча единомышленников. Здесь вы сможете пообщаться с сотней амбициозными и предприимчивых людей, завести полезные знакомства и отдохнуть в кругу людей со схожими интересами;

●       доступ к инсайдерской информации;

●       полезный и продуктивный отдых.

День Стартапера пройдет в Минске 1 декабря
 

Каждый желающий сможет  поучаствовать в воркшопах, стартап-дебатах и мастер-классах. Участников ожидает нетворкинг, игровая зона, дискотека, фуршет и множество других активностей. Не упустите шанс присоединиться к масштабной стартап-тусовке этого года. Подробности здесь: http://start.by/startupnight

Конкурс “Invest Day” проводится Общественным объединением “Общество содействия инновационному бизнесу” в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 
Теги: знакомства
 
 
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1 декабря в Минске пройдет День Стартапера - мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “Invest Day” и after-party “Startup Night”.
 
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