День Стартапера пройдет в Минске 1 декабря

К участию приглашаются все, кого интересуют стартапы и инновации, кто мечтает влиться в стартап-тусовку и завести полезные контакты.

Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.





Если вы:

● предприниматель и ищете инвестиции, партнеров и новые решения для развития;

● автор проекта, которому необходим план действий, стартовый капитал и мотивация;

● эксперт, который жаждет поработать с перспективными проектами, отточить навыки критика и применить свои компетенции;

● инвестор и представитель венчурного фонда в поиске перспективных компаний для вложений;

● специалист, который желает присоединиться к созданию достойного стартапа;

● студент, мечтающий о стажировке в стартапе;

● человек, интересующийся бизнесом и развитием;

тогда это мероприятие для вас!

Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами, завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.

“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте: http://start.by/investday

“Startup Night” - это:

● встреча единомышленников. Здесь вы сможете пообщаться с сотней амбициозными и предприимчивых людей, завести полезные знакомства и отдохнуть в кругу людей со схожими интересами;

● доступ к инсайдерской информации;

● полезный и продуктивный отдых.





Каждый желающий сможет поучаствовать в воркшопах, стартап-дебатах и мастер-классах. Участников ожидает нетворкинг, игровая зона, дискотека, фуршет и множество других активностей. Не упустите шанс присоединиться к масштабной стартап-тусовке этого года. Подробности здесь: http://start.by/startupnight

Конкурс “Invest Day” проводится Общественным объединением “Общество содействия инновационному бизнесу” в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).