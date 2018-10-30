Слайдер Honor Magic 2 с шестью камерами представлен официально. Цена - от 545 долларов

Бренд Honor сегодня анонсировал новый топовый смартфон — Magic 2. Гаджет получил конструкцию слайдера и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Об этом пишет FoneArena.





Диагональ AMOLED-экрана смартфона составляет 6,39 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. Дисплей пальцем сдвигается вниз, как в телефонах-слайдерах. Таким образом освобождаются фронтальные камеры. В Honor утверждают, что механизм тестировали сотни тысяч раз, и нареканий он не вызывает. Кроме того, в нижнюю часть экрана встроен оптический сканер отпечатков пальцев.





К другим характеристикам относится процессор Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора равняется 3500 мАч, в наличии и поддержка быстрой 40-ваттной зарядки (85% батареи за 30 минут). Предустановленная операционная система — Android 9.

Основная камера на задней стороне аппарата тройная, на 24 + 16 + 16 Мп. Кроме стандартного фотодатчика присутствуют монохромный и сверхширокоугольный модули (эквивалент последнего — 17 мм). В наличии и искусственный интеллект для автоматической оптимизации кадра. Фронтальная камера также тройная (16 + 2 + 2 Мп) и поддерживает 3D-распознавание лица.



Слева Honor Magic 2, справа Huawei Mate 20 Pro. Источник: Forbes

Гаджет будет доступен в черно-сером, синем и красном цветах. Все они — градиентные. Цена модели на 6/128 ГБ памяти в Китае — 545 долларов, 8/128 ГБ — 616 долларов, 8/256 ГБ — 688 долларов. Стоимость топовой версии с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти — 830 долларов. Старт продаж — 6 ноября.