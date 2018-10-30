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Статую Диего Марадоны открыли в Буэнос-Айресе

31.10.2018 16:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Статую Диего Марадоны открыли в Буэнос-Айресе
Commons.wikimedia.org

Статуя в честь легендарного футболиста и тренера Диего Марадоны появилась в аргентинской столице Буэнос-Айресе, передает агентство EFE.

Накануне Марадоне исполнилось 58-лет.

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Местный скульптор Хорхе Мартинес изготовил бронзовую четырехметровую статую, которую установили на северо-западе города возле арены ФК «Архентинос Хуниорс», в котором начинал свою карьеру Марадона.

Поклонники Марадоны также нарисовали портрет футболиста на одной из стен стадиона. На граффити он представлен в традиционной красно-белой форме «Архентинос Хуниорс» с мячом в ногах и нимбом над головой.

Сам стадион уже давно носит имя Марадоны, там также действует музей «Храм футбола», посвященный выдающимся футболистам, игравшим за «Архентинос Хуниорс» и сборную Аргентины. Особое место занимает экспозиция Марадоны: представлены его детские фото и спортивная экипировка, в которой он выступал на раннем этапе карьеры.

Директор музей Сесар Перес отметил, что статую установили в знак уважения к мастерству футболиста. «Марадона стал синонимом Аргентины», - сказал Перес.

 
 
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Директор музей Сесар Перес отметил, что статую установили в знак уважения к мастерству футболиста
 
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