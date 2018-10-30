Банк в Беларуси впервые откроет свой API

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Альфа-Банк станет первым в Беларуси банком, который предоставит широкий доступ к API. Сторонние разработчики смогут создавать приложения и сервисы, способные взаимодействовать с банком не только посредством общедоступных информационных данных. Это, в частности, касается создания ботов, агрегаторов платежных систем, автоматизированных сервисов документооборота и пр.

Новые возможности появятся в грядущем релизе Альфа-Банка. Сторонние компании и клиенты банка получат инструменты, чтобы создавать, интегрировать и использовать собственные программные продукты. Эти сервисы не будут ограничены только чтением информации, но и дополнятся в будущем возможностями по осуществлению платежей. При этом сохранится высокий уровень безопасности системы открытых сервисов, а персональные данные клиентов будут оставаться надежно защищенными.

В большинстве случаев API белорусских банков представлены интерфейсами для получения общей информации, которые не предполагают взаимодействия пользователя со своей персональной информацией. Так что решение Альфа-Банка может подтолкнуть другие банки к большей открытости и прозрачности, в том числе для разработчиков.

Что такое API?