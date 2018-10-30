«Подвижки есть»: Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом. По его словам, Минск рассчитывает на улучшение отношений с Вашингтоном.

«Лично я рассчитываю, что это будет исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения. Произошли серьезные подвижки в наших отношениях, но я бы их не назвал кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко также заявил, что, если Беларусь будет востребована в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в восточной, страна готова подключиться. В свою очередь помощник госсекретаря США заверил, что Штаты видят большой потенциал в развитии дипломатических и экономических связей с Беларусью.

В прошлом году белорусский экспорт услуг достиг максимума в истории двусторонних отношений и составил 570 миллионов долларов. США поддерживают процесс присоединения Беларуси к ВТО.