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Беларусь будет расширять отношения с ЕС

31.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом. Основные темы – безопасность, экономический рост и защита прав граждан, передает «МИР 24».

В ходе встречи европарламентарии высоко оценили введение белорусскими властями безвизового режима для иностранцев. Летом его продлили до 30 дней, чем и воспользовались туристы: за последний год республику посетило более 150 тысяч иностранных граждан. 

«Замечательно, что был достигнут успех в направлении развития туризма. У людей, которые хотели бы посетить Беларусь, сейчас появилась такая возможность благодаря отмене виз»,отметил руководитель делегации Европарламента по связям с Республикой Беларусь Богдан Здроевский.

«Я уверен, что авторитет европарламентариев очень высок, что подобные ответные шаги были предприняты и с вашей стороны. Хотелось бы увидеть встречные шаги, чтобы белорусы тоже смогли свободнее перемещаться по Европе», – сказал в свою очередь зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук.

Добавим, с начала этого года товарооборот с ЕС вырос на 37%.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом.
 
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