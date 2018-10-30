Беларусь будет расширять отношения с ЕС

В Минске обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом. Основные темы – безопасность, экономический рост и защита прав граждан, передает «МИР 24».

В ходе встречи европарламентарии высоко оценили введение белорусскими властями безвизового режима для иностранцев. Летом его продлили до 30 дней, чем и воспользовались туристы: за последний год республику посетило более 150 тысяч иностранных граждан.



«Замечательно, что был достигнут успех в направлении развития туризма. У людей, которые хотели бы посетить Беларусь, сейчас появилась такая возможность благодаря отмене виз», – отметил руководитель делегации Европарламента по связям с Республикой Беларусь Богдан Здроевский.

«Я уверен, что авторитет европарламентариев очень высок, что подобные ответные шаги были предприняты и с вашей стороны. Хотелось бы увидеть встречные шаги, чтобы белорусы тоже смогли свободнее перемещаться по Европе», – сказал в свою очередь зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук.

Добавим, с начала этого года товарооборот с ЕС вырос на 37%.