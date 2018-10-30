|
Беларусь будет расширять отношения с ЕС
31.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом. Основные темы – безопасность, экономический рост и защита прав граждан, передает «МИР 24».
В ходе встречи европарламентарии высоко оценили введение белорусскими властями безвизового режима для иностранцев. Летом его продлили до 30 дней, чем и воспользовались туристы: за последний год республику посетило более 150 тысяч иностранных граждан.
«Я уверен, что авторитет европарламентариев очень высок, что подобные ответные шаги были предприняты и с вашей стороны. Хотелось бы увидеть встречные шаги, чтобы белорусы тоже смогли свободнее перемещаться по Европе», – сказал в свою очередь зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук.
Добавим, с начала этого года товарооборот с ЕС вырос на 37%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)