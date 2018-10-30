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Индийский кроссовер с британскими корнями: Tata показала свою самую дорогую и высокотехнологичную модель

31.10.2018 17:12 — Разное | Tut.by  
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Концерн Tata, один из крупнейших (наряду с Mahindra) автопроизводителей Индии, объявил о запуске производства кроссовера Harrier, который станет флагманской моделью в ряду компании.


Облик новинки длиной 4,57 м создан в соответствии с новой фирменной дизайнерской философией Impact 2.0 и во многом повторяет концепт H5X, который был представлен в начале этого года на автошоу в Дели. Базируется «паркетник» на архитектуре Omega Arc — это упрощенный вариант платформы D8, на которой построен, например, Land Rover Discovery Sport (напомним, что Tata является владельцем Jaguar Land Rover).


Снимков салона индийцы пока не обнародовали, но известно, что на выбор покупателям будут предложены как пяти-, так и семиместные варианты исполнения. Моторов семейства Ingenium под капотом Harrier не будет — для новинки заявлена двухлитровая дизельная «четверка» Kroytec с отдачей 140 лошадиных сил. В пару ей полагаются 6-ступенчатые коробки — «механика» либо «автомат» разработки Hyundai. Привод базовых версий будет передним, за доплату предложат и полный привод с муфтой подключения задней оси.

Выпуск Harrier начался на заводе концерна в окрестностях Пуны, до местных дилеров новинка доберется в январе следующего года. По слухам, цены на кроссовер будут начинаться от 22 тысяч долларов в пересчете

 
 
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Концерн Tata, один из крупнейших автопроизводителей Индии, объявил о запуске производства кроссовера Harrier, который станет флагманской моделью в ряду компании
 
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