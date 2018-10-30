Вице-премьер: госзастройщики уже готовы строить частные дома по 300 долларов за квадратный метр

Сегодня вице-премьер Владимир Кухарев, отвечая на вопросы журналистов рассказал, что государственные застройщики уже готовы строить частные коттеджи по 300 долларов за квадратный метр.

— Мы видим, что сегодня в стране существует большой спрос на индивидуальное домостроение. Домостроительными комбинатами уже разработаны типовые проекты индивидуальных жилых домов, — напомнил Владимир Кухарев. — Дешевых жилых домов, в которых стоимость квадратного метра — порядка 300 долларов. Мы видим, что если обеспечить прилегающую инфраструктуру к этим домам, они будут пользоваться повышенным спросом. Будем двигаться в этом направлении. Уже ведется работа с облисполкомами в части выделения земельных участков, предоставления права строительства такого жилья.



Коттедж от МАПИДа

Вице премьер отметил, что 300 долларов — это цена без отделки.

— МАПИД показал на своей площадке, как они могут выглядеть. Их преимущество — строительство в кратчайшие сроки. В течении двух недель строится дом — а это существенно сокращает затраты на строительство. Естественно, мы готовы будем предоставлять самые разные виды отделки по желанию заказчика. И надеемся, что индивидуальное домостроение станет драйвером строительной отрасли, — заявил вице-премьер.

Кроме того, Владимир Кухарев отметил:

— Объемы строительства будут расти не только за счет увеличения субсидирования. Мы видим, что есть спрос на жилье у населения, что все больше людей обращаются за кредитами. Спрос увеличивается — поэтому мы должны подстроится под этом спрос и обеспечить население доступным жильем.

Напомним, не только МАПИД — «на низком старте» и ждет площадок. Готовы строить быстро и не дорого несколько госзастройщиков . Но до сих пор никто не объявил, что получил участки, готовит сети и начинает строительство нового двухэтажного района индустриальным способом.