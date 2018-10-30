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Россияне избавляются от долларов. А что делать белорусам?

31.10.2018 16:47 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Физические лица в сентябре 2018 года активно забирали свои средства из российского Банка ВТБ, а также переводили сбережения из долларов в евро и в инвестиционные продукты банка. В ответ банк резко повысил проценты по долларовым депозитам.

Как сообщили в банке, в сентябре величина депозитов населения снизилась на 77 млрд. российских рублей, что составило менее 1% от всего портфеля средств банка. Это не сказалось на деятельности банка, к тому же, объем средств предприятий и организаций увеличился на 2,5% — до 4,8 трлн. рублей.

Тем не менее, банк принял меры, направленные на снижение оттока долларовых средств населения, повысив с 23 октября ставки по долларовым депозитам на 0,25–0,7 процентного пункта. Теперь максимальная ставка предоставляется при размещении средств в банке на срок от 395 до 545 дней, и составляет она 3,5% годовых. Проценты по вкладам в евро не изменились.

Действия клиентов Банка ВТБ связаны с возможным введением ограничений со стороны США для банка по проведению операций в долларах. В ответ правительство России совместно с Банком России и банковским сообществом, в частности Банком ВТБ, подготовили план дедолларизации российской экономики. Этот план напугал граждан страны, возможно, даже больше, чем санкции США, что в значительной степени и привело к оттоку средств из крупнейших государственных банков.

Глава Банка ВТБ Андрей Костин на прошедшей неделе заявил, что он не думает, что санкции будут направлены против всего финансового сектора РФ, а выборочные меры против одного-двух банков финансовая система страны выдержит. В то же время, он сказал, что банк может поднять ставки по долларовым вкладам в том случае, если будет наблюдаться тенденция к повышению мировых ставок в связи с действиями ФРС.

Впрочем, особого оптимизма в связи с перспективами дедолларизации Андрей Костин не высказывает. В интервью телеканалу «Россия-24» 25 октября он подчеркнул, что это трудоемкий и длительный процесс. При этом он отклонился от темы санкций и расчетов в долларах в экспортно-импортных операциях, и заявил, что отчасти дедолларизация находится в голове, и ситуация, в которой жители России, получающие зарплату в рублях, пересчитывают все в доллары, не совсем нормальна. Эти слова указывают на то, что физические лица не зря опасаются действий правительства и ЦБ, которые вместо борьбы с противниками за рубежом, постоянно переключаются на борьбу с собственным населением, которое им ничего плохого не сделало, а всего лишь пытается защитить свои сбережения.

Впрочем, нет худа без добра. Перевод физическими лицами сбережений из долларов в евро поможет им избежать потерь в связи с возможным ослаблением американской валюты по отношению к европейской (см. «Стоит ли спешить с покупкой евро?»).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В сентябре величина депозитов населения снизилась на 77 млрд. российских рублей.
 
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