Неожиданные признаки, указывающие на проблемы с сердцем



Иллюстративное фото

Усталость, упадок сил

Отекание ног

Боль при ходьбе

Головокружение

Одышка

Депрессия

Мигрень

Громкое сердцебиение

Тошнота, потливость и чувство тревоги

Профилактика

Однако если вас не беспокоят боли в сердце, это вовсе не значит, что здоровью ничего не угрожает. Обнаружив у себя хотя бы один из этих скрытых признаков, скорее обращайтесь за квалифицированной помощью, ведь промедление чревато летальным исходом.Речь идет не только о навязчивом желании спать. Если вы постоянно чувствуете себя разбитым и кажется, что силы на исходе - это не обязательно симптом осенней депрессии или авитаминоза. Вполне вероятно, что таким образом сердце пытается подать вам тревожный сигнал о том, что ему необходима помощь. Симптомы постоянной усталости говорят, что жизненно важный орган получает недостаточно кислорода, вследствие чего вам и не хватает энергии. Осмотр врача точно будет не лишним.Конечно же, ваши "рабочие лошадки" могут набухать по нескольким причинам. Виной тому зачастую бывает беременность, варикозное расширение вен, длительное сидение или же, напротив, затянувшееся хождение. Но отекание конечностей может свидетельствовать и о сердечной недостаточности, когда орган не справляется с циркуляцией крови или же сердечный клапан не закрывается нормально. Дополнительными симптомами заболевания являются одышка и усталость.Судороги при передвижении, попытках встать или сесть - еще один тревожный сигнал, посылаемый умным органом. Не стоит думать о том, что испытываемая боль всего лишь является симптомом старости или отсутствия физических нагрузок. Вполне вероятно, что судороги - признак периферической артериальной болезни, больше известной как PAD. Это сердечное заболевание успешно поддается лечению, однако промедление может сильно затянуть процесс выздоровления.Этот симптом также не всегда говорит о проблемах с сердцем. Головокружение вполне может быть вызвано обезвоживанием, резким вставанием и множеством других причин. Однако если вы испытываете его на регулярной основе, то это весомый аргумент для обращения к специалисту. Частые головокружения могут быть вызваны закупоркой артерий или дефектом сердечного клапана. В обоих случаях кровяное давление либо не поддерживается вообще, либо сильно уменьшается. Все эти состояния представляют весьма большую опасность для жизни.Несмотря на регулярные занятия спортом вы задыхаетесь, поднимаясь по лестнице, или же вас преследует навязчивый кашель? Это может свидетельствовать не только о наличии столь неприятных заболеваний, как астма или анемия. Теми же симптомами обладает потеря способности сердца к циркуляции крови или проблема с сердечным клапаном. Наращивание жидкости воздействует на левую сторону органа, что может вызывать хрипы, имитирующие бронхиальную астму.Это состояние не является прямым признаком заболеваний, связанных с сердцем. Тут следует вспомнить о том, что умственное состояние напрямую связано с физическим благополучием. Многие исследования показали, что люди, страдающие депрессией, чаще подвергаются риску сердечных заболеваний, чем их жизнерадостные товарищи. Именно поэтому такое состояние требует не только лечения у психотерапевта, но и осмотра кардиолога.Как ни парадоксально это звучит, но зачастую головная боль - это просто головная боль. А вот ежели она посещает вас с завидной регулярностью, тогда все может быть намного сложнее. Среди пациентов, испытывающих затяжные мигрени, почти половина страдает от сердечных заболеваний. И хотя нет четкой связи между этими двумя недугами, ученые предполагают, что они оба являются результатом дисбаланса вегетативной нервной системы.Если вы, пытаясь заснуть, слышите звук, раздающийся из вашей груди, то это очередной сигнал тревоги. Не стоит игнорировать его, перевернувшись на другой бок. Помимо сердечных заболеваний, громкое сердцебиение может свидетельствовать о низком кровяном давлении, понижении сахара в крови, анемии и обезвоживании.Эти три симптома - классическая картина панической атаки и сердечного приступа. Испытывая одновременно и тошноту, и потливость, и тревожные ощущения, следует обязательно проконсультироваться с врачом. А если к этим признакам добавится одышка, повышенная усталость или боль в груди, которая может отдавать в спину, плечи, руки, шею, горло, то необходимо экстренно вызывать скорую помощь. Промедление даже в одну минуту может закончиться весьма трагично. Те, кто поступает в больницу в течение одного часа после появления симптомов сердечного приступа, имеют больше шансов на выживание.Сердце - единственный орган, при заболевании которого могут болеть совершенно неожиданные части тела. Именно поэтому не стоит игнорировать любые сигналы, которые подает организм. Наиболее подвержены сердечным заболеваниям те, кто ведет неправильный образ жизни. Отсутствие физических нагрузок, сидячий образ жизни, жирная пища, курение, распитие спиртных напитков, короткий сон - все это может спровоцировать очень неприятные, а порой и смертельные недуги. Чтобы предупредить болезни сердца, необходимо проходить регулярный медицинский осмотр, а в случае подозрительных симптомов немедленно обращаться к специалисту.