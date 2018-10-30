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Официант запустил торт в лицо гостье ресторана в Киеве
Иллюстрация: CC0 / manfredrichter /
По словам автора поста, пострадавшие гостьи ресторана вели себя вызывающе, "выносили всем мозг и всячески привлекали к своим великосветским персонам внимание".
На кадрах видно, что после препирательств с посетительницами официант бросает торт в лицо одной из них. Женщины кричат и требуют позвать администратора. Чем закончился конфликт, неизвестно.
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В одном из ресторана Киева официант запустил тортом в лицо посетительницы.
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