Официант запустил торт в лицо гостье ресторана в Киеве



Иллюстрация: CC0 / manfredrichter /

По словам автора поста, пострадавшие гостьи ресторана вели себя вызывающе,На кадрах видно, что после препирательств с посетительницами официант бросает торт в лицо одной из них. Женщины кричат и требуют позвать администратора. Чем закончился конфликт, неизвестно.