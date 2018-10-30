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"Я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными партнерами".

31.10.2018 16:00 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Лукашенко встретился с представителем Госдепа.

Александр Лукашенко рассчитывает на постепенное улучшение отношений между Беларусью и США. Об этом он заявил 31 октября на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом.

"Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в последнее время произошли серьезные подвижки в двусторонних отношениях. "Но я их не назвал бы кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Президент подчеркнул приверженность суверенитету и независимости Беларуси и отметил готовность страны развивать отношения с партнерами в разных регионах мира. "Мы и проводим такую политику: суверенная и независимая Беларусь, невзирая на то, будь это Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты или Россия (отношения с этими странами. - Прим.). Мы хотим быть суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы нашей планеты. Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной", - заявил Лукашенко.

"Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику, - мы хотим быть предсказуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Да, наверное, и США оценили нашу искренность в этой политике, - добавил глава государства. - Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".

Президент также отметил опыт Аарона Уэсса Митчелла и его знание проблем региона. "Мы знаем ваше отношение, вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому", - заявил белорусский лидер.

В свою очередь помощник госсекретаря США поблагодарил за гостеприимность и подчеркнул значение, которое США уделяют вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси. "Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси", - сказал он.

Аарон Уэсс Митчелл также заверил, что США видят большой потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических связей с Беларусью.

 
 
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Лукашенко рассчитывает на постепенное улучшение отношений между Беларусью и США
 
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