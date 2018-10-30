"Я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными партнерами".

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рассчитывает на постепенное улучшение отношений между Беларусью и США. Об этом он заявил 31 октября на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам- сказал белорусский лидер.Лукашенко отметил, что в последнее время произошли серьезные подвижки в двусторонних отношениях.- цитирует главу государства его пресс-служба.Президент подчеркнул приверженность суверенитету и независимости Беларуси и отметил готовность страны развивать отношения с партнерами в разных регионах мира.заявил Лукашенко.- добавил глава государства. -Президент также отметил опыт Аарона Уэсса Митчелла и его знание проблем региона.- заявил белорусский лидер.В свою очередь помощник госсекретаря США поблагодарил за гостеприимность и подчеркнул значение, которое США уделяют вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси.сказал он.Аарон Уэсс Митчелл также заверил, что США видят большой потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических связей с Беларусью.