От посетительницы ресторана в Куропатах потребовали $4,5 тысячи



Леонид Кулаков. Фото из социаьных сетей

«Весна»





Злата Савостова. Фото из социальных сетей

Ранее он требовал привлечь 29-летнююк уголовной ответственности за наезд на пешеходов, однако УВД Миноблисполкома не усмотрело в съехавшей с места ДТП женщины-водителя признаков преступления.Напомним, во время дежурства защитников Куропат у ресторана «Поедем-поедим» 27 июня на активиста наехало авто с двумя молодыми посетительница комплекса. Девушка за рулем «Тойота» умышленно наехала на. Присутствующие также отмечали, что девушки реагировали на ситуацию со смехом. Женщины увидели, что наехали на людей, поэтому сразу развернулись и уехали с места событий. Даже не вышли из машины и не вызвали медиков. Леонида Кулакова забрали в больницу на «скорой». У него был диагностирован перелом левой руки.написал в иске активист.За юридической помощью Леонид Кулаков обратился в независимый профсоюз РЭП к правовому инспектору, который прокомментировал суть претензий.Защита Куропат длится с начала июня. Уже пять месяцев активисты стоят у ворот ресторана «на костях» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.