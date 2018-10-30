Лукашенко назвал решение конфликта в Донбассе ключевым вопросом безопасности в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что европейская безопасность будет оставаться под угрозой, пока не найдется решение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

"Решение украинского конфликта - сегодня ключевой вопрос безопасности в Европе. Без его урегулирования мир на континенте будет находиться под угрозой", - заявил А.Лукашенко на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

Он считает, что пока с задачей прекратить конфликт в Донбассе никто не может справиться.

"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка", ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер-Сурков", - заявил А.Лукашенко.

По его словам, "никто не может договориться о стабильном прекращении огня и отводе войск на Донбассе". "Переговорщики месяц за месяцем перебирают одни и те же непроходные варианты, а люди, тем не менее, продолжают гибнуть каждый день", продолжил он.

А.Лукашенко напомнил, что прошло более 3,5 лет с момента принятия согласованных так называемой "Нормандской четверкой" Минских соглашений, однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован. "Хотя это не значит, что соглашения плохие. Их безальтернативность как единственного пути украинского урегулирования признается и в России, и в Европе , и в США", - подчеркнул президент.

"Следовало бы активизировать работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением Минских соглашений. Однако с учетом опыта прежних лет, есть опасения, что этого будет опять недостаточно", - отметил глава государства.

При этом он заявил: "Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжить работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы".

По его мнению, "важно дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов".