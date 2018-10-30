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Беларусь восстановила 37-ю позицию в рейтинге Doing Business-2019

31.10.2018 16:56 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь вновь заняла 37-е место из 190 стран по условиям ведения бизнеса в глобальном исследовании Всемирного банка Doing Business-2019, следует из опубликованного в среду доклада.

В прошлогоднем рейтинге Беларусь заняла 38-ю позицию, в Doing Business-2017 Беларусь также находилась на 37-м месте.

Наиболее низкие показатели Беларусь имеет по индикаторам "налогообложение" (позиция Беларуси по этому параметру снизилась до 99-го места с 96-го в прошлом году), "разрешение неплатежеспособности" (показатель ухудшился до 72-й позиции с 68-й) и "получение кредитов" (показатель улучшен на 5 пунктов – до 85-й позиции с 90-го места). По последнему параметру Беларусь в прошлом году также улучшила свои показатели на 5 пунктов.

Наиболее привлекательными позиции Беларуси остаются по индикаторам "регистрация собственности" (5-е место, соответствует прошлогоднему показателю), "подключение к системе электроснабжения" (20-е место, показатель улучшен на 5 пунктов).

Среди стран ЕАЭС Беларусь занимает 3-ю строчку в рейтинге. По критериям Doing Business - 2019 лидирует Казахстан – 28-е место, затем следует Россия – 31 место. Армения заняла 41-е место, Киргизия - 70-е.

 
 
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Беларусь вновь заняла 37-е место из 190 стран по условиям ведения бизнеса в глобальном исследовании Всемирного банка Doing Business-2019, следует из опубликованного в среду...
 
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