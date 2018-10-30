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Минск готов обеспечивать мир на востоке Украины и контроль на украинско-российской границе – Лукашенко

31.10.2018 16:49 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль на российско-украинской границе и содействовать проведению выборов в Донбассе.

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - заявил А.Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

Он отметил, что для реализации этих предложений надо обсуждать их за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели", - сказал президент Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль...
 
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