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Белорусские банки в январе-сентябре увеличили прибыль на 23,8%, восстанавливают активы

31.10.2018 16:47 — Разное | Интерфакс  
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Суммарная чистая прибыль действующих в Беларуси банков в январе-сентябре 2018 года составила Br809,4 млн, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из данных отчета Нацбанка Беларуси.

Банки восстанавливают прибыль по мере роста активов. По итогам первого квартала отмечалось снижение прибыли на 8,4%, за полугодие банковская прибыль выросла на 9,8%.

Суммарные активы белорусских банков за 9 месяцев выросли на 5,3% до Br70,2 млрд. В третьем квартале прирост активов составил 6%, в том числе в сентябре – 3,1%. По итогам января-июня отмечалось снижение активов на 0,7%.

Активы банков в белорусских рублях на 1 октября составили Br31,6 млрд (рост с начала года на 7,7%, в том числе в сентябре на 0,7%), в инвалюте - $17,65 млрд (снижение за 9 месяцев на 3,3%, в сентябре рост на 3,7%).

Требования банков к резидентам выросли за 9 месяцев на 4,2% до Br64,3 млрд. В структуре требований к резидентам доля активов в нацвалюте выросла до 46,3% на 1 октября с 41,3% на начало года.

Требования банков к экономике на отчетную дату составили эквивалент Br47,7 млрд (рост за 9 месяцев на 10,2%, в сентябре - на 1,6%), в том числе требования к предприятиям - Br36,6 млрд (рост на 7,4%), к физлицам - Br11,05 млрд (рост на 20,4% за 9 месяцев).

Обязательства органов госуправления перед банками за январь-сентябрь выросли на 4,9% до Br8,7 млрд, требования к Нацбанку снизились на 22% до Br6,56 млрд.

Требования белорусских банков к нерезидентам на 1 октября составили $1,98 млрд, увеличившись с начала года на 23,4% (в сентябре рост на 30,6%).

Активы, подверженные кредитному риску, на 1 октября составили Br52,8 млрд, увеличившись с начала года на 22,2%. В их структуре доля необслуживаемых активов выросла до 4,1% с 3,5% на 1 мая (отчетная дата, на которую НББ стал предоставлять соответствующие данные).

Суммарный объем привлеченных банками средств от резидентов за 9 месяцев вырос на 4,1% (в том числе в сентябре на 3,1%) до Br47,88 млрд в эквиваленте. В том числе средства в белорусских рублях составили Br18,94 млрд (рост на 7,6% с начала года), в инвалюте - $13,7 млрд (снижение на 4,6% за 9 месяцев, в сентябре рост на 3,5%). Объем привлеченных средств населения вырос на 5,8% до Br23,3 млрд, средства компаний уменьшились на 1,5% до Br16,4 млрд.

Объем привлеченных средств нерезидентов за январь-сентябрь снизился на 2% и составил на 1 октября $4,27 млрд.

Совокупный уставный фонд белорусских банков на 1 октября 2018 года сформирован в сумме Br5,27 млрд (рост на 1,6% за 9 месяцев), нормативный капитал - Br10,4 млрд (рост на 5,6%). Достаточность нормативного капитала на 1 октября составила 18,2% против 18,5% на 1 января 2018 года. Рентабельность нормативного капитала в годовом выражении на 1 октября 2018 года составила 10,4%, что на 0,5 проц.пункта меньше по сравнению с 1 октября 2017 года.

В Беларуси действуют 24 банка. Государству принадлежит более 80% совокупного уставного капитала банковского сектора - всего 5 банков, в том числе 3 крупнейших в стране. Доля нерезидентов (14 банков с иностранным капиталом) составляет около 16%.

 
 
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Суммарная чистая прибыль действующих в Беларуси банков в январе-сентябре 2018 года составила Br809,4 млн, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года,...
 
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