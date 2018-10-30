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Лукашенко предлагает рассмотреть вариант размещения миротворцев ООН и ОБСЕ на Украине

31.10.2018 16:43 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность размещения на Украине совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине", - заявил А.Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.

По словам президента, в состав такой миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение.

"Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии", - добавил глава государства.

Он также предложил разместить в Минске технический пункт Трёхсторонней контактной группы по Украине. "Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы", - заявил А.Лукашенко.

Он считает, что пока с задачей прекратить конфликт на юго-востоке Украины никто не может справиться.

"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка", ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер-Сурков", - заявил А.Лукашенко.

Однако, заявил он, "будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании могло бы быть уже давно найдено".

"Нужно продолжить работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы" - считает президент Беларуси.

По его мнению, "важно дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов".

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность размещения на Украине совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.
 
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