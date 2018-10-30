Лукашенко считает, что пока никто не может справиться с конфликтом в Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что с задачей прекратить конфликт на юго-востоке Украины пока никто не может справиться.

"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка", ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер-Сурков", - заявил А.Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду в Минске.