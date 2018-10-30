Возобновлены трамвайные маршруты №1, 4 и 7 в Минске

С 1 ноября возобновляется работа трамвайных маршрутов №1 "ДС Зеленый Луг – пл. Мясникова", №4 "ДС Озеро – пл. Мясникова", №7 "ДС Серебрянка – пл. Мясникова", сообщили в ГП "Минсктранс".

Работа временного автобусного маршрута №901 "ДС Дружная – Комаровский рынок" отменяется.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта – автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов №1, 4, 7 на участках от пл. Я. Коласа, ул. Красной и ул. Платонова до пл. Мясникова на период с 1 до 30 ноября.