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Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции с трех молочных предприятий Беларуси

31.10.2018 16:33 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 31 октября снял запрет на поставки продукции с трех молочных предприятий Беларуси.

Как сообщается в материалах службы, Глубокскому молочно-консервному комбинату разрешен ввоз мяса, молочных консервов, сухой молочной сыворотки, ОАО "Молочный мир" - масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки.

Предприятие "Молочный гостинец" возвращается на российский рынок со своим маслом, сыром, творогом и творожной продукцией, а также с сухой молочной сывороткой.

Россельхозназор указывает, что эта продукция должна сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

По данным белорусской стороны, до этого решения ввоз продукции в РФ был запрещен 43 молочным предприятиям Беларуси.

На минувшей неделе Россельхознадзор заявил, что не планирует полностью снимать запрет на ввоз молока и молочных продуктов из Беларуси в связи с тем, что пока "не видит очевидных позитивных сдвигов в части обеспечения ее безопасности".

 
 
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Россельхознадзор с 31 октября снял запрет на поставки продукции с трех молочных предприятий Беларуси. Как сообщается в материалах службы, Глубокскому...
 
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