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Конкурс "Социальный предприниматель-2018" пройдет в Гомеле

31.10.2018 16:30 — Разное | Интерфакс  
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Сегодня социальное предпринимательство становится очень популярным явлением в экономике нашей страны. И все чаще в Гомеле стала увеличиваться предпринимательская активность среди людей, чьи стартапы связаны с идеями социального предпринимательства. Год назад Школа "Социальный предприниматель" открыла свои двери именно для таких инициативных, активных и заинтересованных людей, которые были мотивированны на обучение и создание собственного социального предприятия.

Перед Школой "Социальный предприниматель" стояли цели: создать сообщество активных людей, дать возможность обучаться социальному предпринимательству в Гомеле, найти экспертов и профессионалов узких ниш в нашем городе Гомель и сделать узнаваемым социальное предпринимательство среди наших горожан и предпринимателей.

Конкурс "Социальный предприниматель-2018" - финал обучения в Школе.

3 ноября в рамках Конкурса профессиональное жюри определит 3 победителя среди 12-ти финалистов Школы. Именно эти проекты получат поддержку и ценные призы от спонсоров, а также помощь в развитии проекта от менторов на протяжении 6 месяцев.

Организаторы школы "Социальный предприниматель": ЧУП "Метеорит Плюс" Оксана Шевченко и директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров в Гомельском государственном техническом университете им. П.О. Сухого Юрий Колесник. Работа Школы стала возможной благодаря содействию посольства США в Республике Беларусь.

На торжественную часть конкурса 3 ноября 2018 г. в качестве приглашенного гостя ожидается с визитом Первый секретарь Посольства США в Беларуси Бетси Льюис и дипломаты Посольства США.

Год обучения в Школе прошел, и организаторы готовы показать и рассказать о результатах своей работы.

Немного статистики:

  • На обучение в Школу было подано 70 заявок.
  • Среди заявок было 26 из других городов Беларуси (Орша, Светлагорск, Витебск, Минск, Мозырь, Жлобин и т.д.)
  • На обучение было зачислено 32 проекта.
  • На этапе полуфинала было определено 12 финалистов, и именно они стали развивать свои проекты с менторами Школы.

Менторами Школы стали известные бизнесмены Гомеля, именно благодаря их советам, рекомендациям, помощи и поддержке все 12 финалистов Школы смогли настроить стабильную работу своих проектов.

Благодаря обучению в Школе "Социальный предприниматель" в Гомеле организовалось 12 самостоятельных, устойчиво развивающихся социальных предприятий:

  • ЗА КАДРОМ. Школа фотографии. Курсы фотографии для подростков (Анастасия Концевенко),
  • Благие стартапы. Передача о социальных предпринимателях (Валентин Куколев),
  • Мастерская "Forest" (for rest), место, где поймут и услышат подростков (Марина Самонова),
  • Детский коррекционный центр "Адаптация",  занятия адаптированной физической культурой и коррекционно-развивающее обучение (Вероника Ермошкина),
  • МАМАЛЕТО, Курс для супружеских пар о детородном здоровье по методу "Распознавание плодности" (Людмила Логунава),
  • "Свяжем вместе", Мастерская-студия  для творчества для женщин, больных онкологией (Ольга Очеретная),
  • Вкусная мастерская "ДоброХлеб" Хлеб на закваске. Выпечка и мастер-классы (Алеся Кресс и Екатерина Лукьянец),
  • Арт-вёска "Чырвоны Кастрычнік" Проведение социально ориентированных мероприятий в возрождённой молодежной деревне (Дмитрий Янков),
  • КИТ: культура, история, технологии. Он-лайн журнал о людях (Анастасия Писченкова),
  • Проект "Новая жизнь в обмен на крышечки" Услуги по сбору пластмассовых крышек от бутылок из-под напитков, бытовой парфюмерии и химии (Наталья Кунцевич),
  • Социальное предприятие "Изнанка" Сувенирная продукция: керамические изделия, открытки, свечи из воска, мыло ручной работы, швейные изделия (Наталья Сентяй).
  • Проект "Мама для мамы" Курсы по грудному вскармливанию (Ольга и Мариан Голуб).
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сегодня социальное предпринимательство становится очень популярным явлением в экономике нашей страны. И все чаще в Гомеле стала увеличиваться...
 
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