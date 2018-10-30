|
Конкурс "Социальный предприниматель-2018" пройдет в Гомеле
Сегодня социальное предпринимательство становится очень популярным явлением в экономике нашей страны. И все чаще в Гомеле стала увеличиваться предпринимательская активность среди людей, чьи стартапы связаны с идеями социального предпринимательства. Год назад Школа "Социальный предприниматель" открыла свои двери именно для таких инициативных, активных и заинтересованных людей, которые были мотивированны на обучение и создание собственного социального предприятия.
Перед Школой "Социальный предприниматель" стояли цели: создать сообщество активных людей, дать возможность обучаться социальному предпринимательству в Гомеле, найти экспертов и профессионалов узких ниш в нашем городе Гомель и сделать узнаваемым социальное предпринимательство среди наших горожан и предпринимателей.
Конкурс "Социальный предприниматель-2018" - финал обучения в Школе.
3 ноября в рамках Конкурса профессиональное жюри определит 3 победителя среди 12-ти финалистов Школы. Именно эти проекты получат поддержку и ценные призы от спонсоров, а также помощь в развитии проекта от менторов на протяжении 6 месяцев.
Организаторы школы "Социальный предприниматель": ЧУП "Метеорит Плюс" Оксана Шевченко и директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров в Гомельском государственном техническом университете им. П.О. Сухого Юрий Колесник. Работа Школы стала возможной благодаря содействию посольства США в Республике Беларусь.
На торжественную часть конкурса 3 ноября 2018 г. в качестве приглашенного гостя ожидается с визитом Первый секретарь Посольства США в Беларуси Бетси Льюис и дипломаты Посольства США.
Год обучения в Школе прошел, и организаторы готовы показать и рассказать о результатах своей работы.
Немного статистики:
Менторами Школы стали известные бизнесмены Гомеля, именно благодаря их советам, рекомендациям, помощи и поддержке все 12 финалистов Школы смогли настроить стабильную работу своих проектов.
Благодаря обучению в Школе "Социальный предприниматель" в Гомеле организовалось 12 самостоятельных, устойчиво развивающихся социальных предприятий:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня социальное предпринимательство становится очень популярным явлением в экономике нашей страны. И все чаще в Гомеле стала увеличиваться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)