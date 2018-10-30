Правительство намерено реформировать систему оплаты труда бюджетников

Система оплаты труда работников бюджетной сферы в Беларуси будет реформирована, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании нижней палаты парламента в среду.

"Планируется реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта работа позволит решить ряд серьезных вопросов. Во-первых – упростить структуру и механизм формирования заработной платы бюджетников и сделать ее более понятной. Во-вторых, расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики", - сказал С.Румас, представляя программу действий правительства до 2020 года.

Кроме того, по его словам, это реформа позволит установить равномерную дифференциацию тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы.

"Соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение главы государства", - проинформировал С.Румас.

"Целевой показатель – соотношение заработной платы в бюджетной сфере не ниже 80% от средней заработной платы по стране", - добавил он.