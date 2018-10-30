Ипотека должна заработать в Беларуси к 2020 году – Румас

Механизм ипотечного кредитования должен заработать в Беларуси к 2020 году, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании нижней палаты парламента в среду.

"К 2020 году, наконец, должны заработать жилищные строительные сбережения и ипотечное кредитование", - сказал С.Румас, представляя программу действий правительства до 2020 года.

Премьер-министр проинформировал, что в настоящее время заканчивается разработка стратегии развития строительной отрасли до 2025 года. "Документ находится на завершающем этапе его утверждения. В основе – комплексная оптимизация затрат, улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Драйвером развития выступит жилищное строительство", - отметил он.

Глава правительства также заметил, что акцент будет сделан на поддержку индивидуального и малоэтажного домостроения.

По словам премьер-министра, сохранится социальная направленность жилищного строительства. "Предусмотрен ежегодный ввод жилья с государственной поддержкой в объеме не менее 900 тыс. кв. м. При этом преимущественная часть жилья будет возводиться для многодетных семей", - сказал он.

Также будут приняты меры по повышению ответственности госзаказчиков и проектных организаций.

"Принятие указанных мер позволит увеличить показатель средней обеспеченности жильем до 27,3 кв. м на одного жителя страны", - резюмировал премьер-министр.