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Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»
Новости Беларуси. Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты приступили к работе еще утром. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта авторитетная площадка позволяет политикам и экспертам обменяться мнениями о текущей ситуации и вместе попытаться найти решения актуальных проблем. В Минске собрались главы государств, премьер-министры, руководители внешнеполитических ведомств генеральный секретарь ОБСЕ, еврочиновники. Всего – более 70 высокопоставленных гостей. Позицию нашей страны по вопросам сохранения мировой безопасности перед ними озвучивает Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Торговые противоречия между США и Китаем, в которых счет идет на сотни миллиардов долларов, начинают провоцировать противостояние Вашингтона и Пекина в других сферах взаимодействия.
Наряду с терминами «холодная» или «ледяная» война уже говорят о перспективах «холодной торговой войны». Все более очевидный характер приобретают разногласия между Соединенными штатами и Евросоюзом – самыми близкими союзниками. Что многих удивляет. Пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории. Полным ходом идут масштабные санкционные и информационные войны, иных слов не подберешь.
Тревожная ситуация сложилась вокруг договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений. Великие державы теряют статус гарантов стабильности. Они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. Совет Безопасности ООН превратился в площадку для выяснения отношений. На общеполитической дискуссии в рамках нынешней, 73-й сессии Генассамблеи ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях, озабоченностях и мало кто о том, что нужно садиться за стол переговоров и менять ситуацию. Причем время уходит катастрофически.
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Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»
Новости Беларуси. Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты приступили к работе еще утром. сообщили в программе...
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