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Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

31.10.2018 17:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тему строительства качественного, а главное доступного жилья обсудили 31 октября на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

Решить столь актуальный жилищный вопрос многим белорусам поможет новая стратегия развития отрасли, она рассчитана до 2025. Документ осталось лишь утвердить.

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

В основе проекта – комплексная оптимизация затрат, а также улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Не потеряет актуальности и строительство жилья с господдержкой.

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Правительством принято решение по увеличению строительства жилья для многодетных семей. В 2019 году планируем строительство не менее 10 тысяч квартир, а к 2022 году проблема будет решена, и многодетные семьи будут иметь возможность получать жилье в течение года после того, как они стали на очередь.

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики

Акцент в жилищном строительстве также будет сделан на поддержке индивидуального и малоэтажного домостроения. В будущем в Беларуси начнут строить частные дома, квадратный метр в которых без отделки будет стоить порядка 300 долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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