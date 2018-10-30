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Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
Новости Беларуси. Тему строительства качественного, а главное доступного жилья обсудили 31 октября на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решить столь актуальный жилищный вопрос многим белорусам поможет новая стратегия развития отрасли, она рассчитана до 2025. Документ осталось лишь утвердить.
В основе проекта – комплексная оптимизация затрат, а также улучшение качественных характеристик возводимых сооружений. Не потеряет актуальности и строительство жилья с господдержкой.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Акцент в жилищном строительстве также будет сделан на поддержке индивидуального и малоэтажного домостроения. В будущем в Беларуси начнут строить частные дома, квадратный метр в которых без отделки будет стоить порядка 300 долларов в эквиваленте.
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Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
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Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
Новости Беларуси. Тему строительства качественного, а главное доступного жилья обсудили 31 октября на совместном заседании Палаты представителей и Совета...
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